Аргентина — Эквадор. Месси и Скалони идут правильным курсом

10 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.59. Успех «триколора» оценён в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Аргентина — Эквадор 10 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Эквадор не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьёт «триколор», сыграет коэффициент 1.65. Гол бело-голубых доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Аргентина — Эквадор (10.06.2024)

Принимая участие в контрольных встречах, одни команды вовсю готовятся к Евро-2024, другие — к Кубку Америки. 10 июня в товарищеском матче в США померяются силами Аргентина и Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

После победы на ЧМ-2022 сборная Аргентины не сбавляет ход. Она выиграла все шесть последних товарищеских встреч с общим счётом 19:1 и заготовила отличную почву для получения путёвки на первенство планеты 2026 года. Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу отбора на турнир.

Подопечные Скалони потеряли очки только в матче со здорово прибавившим при Марсело Бьелсе Уругваем (0:2). Победили они как раз Эквадор (1:0), Боливию (3:0), Парагвай (1:0), Перу (2:0) и Бразилию (1:0). Бросается в глаза невысокая результативность аргентинцев.

Как может сборная так мало забивать, когда за неё выступают Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Анхель Ди Мария? Месси в квалификации на ЧМ-2024 забил только три мяча, а Ди Мария отдал две голевые передачи. Мартинес и Альварес не записали на свой счёт ни одного результативного действия.

Всё дело в стиле футбола, который в приоритете у Лионеля Скалони. Специалист делает ставку на высокий процент владения мячом. Его подопечные усыпляют бдительность соперника, а после обеспечения результата хладнокровно и спокойно сушат игру. Может, стратегия и не дарит много зрелища, но она весьма эффективна.

В составе сборной Аргентины очень много результативных нападающих и полузащитников, но вот в оборонительной линии известных имён явно не хватает. Этим легко объяснимы здоровый прагматизм и осторожность Скалони. Месси это тоже по душе. Он разделяет идеи тренера, готовится к Кубку Америки и не исключает вероятности участия на ЧМ-2026.

У сборной Эквадора гораздо меньше ресурсов. Она неудачно выступила на ЧМ-2022, хотя изо всех сил старалась выйти из группы. Из выступающих за национальную команду известных футболистов можно выделить разве что защитников «Байера» и «Айнтрахта» — Пьеро Инкапье и Вильяма Пачо, а также хавбека «Челси» Мойсеса Кайседо.

В частности благодаря стараниям этих футболистов в квалификации на ЧМ-2026 дела у «триколора» обстоят неплохо. Он уступил только Аргентине, а также сыграл вничью с Колумбией (0:0) и Венесуэлой (0:0). Победили эквадорцы Уругвай (2:1), Боливию (2:1) и Чили (1:0).

Эквадорцы умеют удивлять, но стабильно добывать хорошие результаты у них не получается. Феликс Бас Санчес делает всё возможное и выжимает максимум возможного из имеющихся резервов. За счёт этого у «триколора» получается показывать зубы и время от времени отнимать очки у фаворитов.

Тем не менее состав у Эквадора очень молодой и нестабильный. Те же ранее упомянутые лидеры сборной очень подвержены различного рода спадам. Мойсес Кайседо солидную часть сезона провёл неудачно. У него возникли серьёзные проблемы с адаптацией.

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе видится победа Аргентины и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.88. Четыре из шести последних очных встреч, с учётом товарищеских, закончились именно так. Ещё была ничья, а другой матч бело-голубые выиграли с крупным счётом — 6:1.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 55 последних матчей, с учётом товарищеских. Даже если встреча складывается не по плану Скалони, его подопечные побеждают на классе. Осечки случаются крайне редко. В предстоящей игре сбоев не предвидится.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Аргентина — Эквадор 10 июня 2024 года

Аргентинцы — явные фавориты грядущего матча. Ждать, что они разгромят Эквадор, не стоит. Скалони и Месси предпочитают обыгрывать соперников с разницей в один-два мяча, но стабильно. У Эквадора значительно меньше ресурсов и хуже показатели на дистанции. Чаще всего они цепляются за очки, когда есть мотивация. В контрольной встрече стимул невелик.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.