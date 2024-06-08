Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов. Русский снайпер отомстит за слова о Хабибе

9 июня состоится интересный поединок, в котором померяются силами Джаред Каннонье и Нассурдин Имавов. Американский боец недавно выступил с громким заявлением. Он сказал, что мог бы победить Хабиба Нурмагомедова. Теперь слово за Русским снайпером.

Когда бой Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

Бой между Джаредом Каннонье и Нассурдином Имавовым состоится 9 июня 2024 года в США.

Во сколько начало боя Каннонье — Имавов

Бой между Джаредом Каннонье и Нассурдином Имавовым начнётся 9 июня не раньше 5:30 мск.

По какому каналу покажут бой Каннонье — Имавов, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок Каннонье — Имавов покажут на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Ставки на победу Джареда Каннонье принимаются с коэффициентом 1.93. Шансы Нассурдина Имавова оценили коэффициентом 1.93. Поставить на ничью можно за 60.0.

Прогноз на бой Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

Каннонье поделился мнением, что Хабиб Нурмагомедов прибавил в весе не из-за тренировок. Он считает, что мог бы победить Орла за счёт своего большого эго. Разве оно гарантирует успех? У Джареда есть ряд недостатков, которыми при правильном плане на бой может воспользоваться любой соперник.

У Гориллы-убийцы, откровенно говоря, плохая защита от ударов в стойке и тейкдаунов, а также скудные навыки в грэпплинге. Американца нельзя назвать быстрым. Он обладает хорошей физической силой и завидной для его возраста выносливостью. В резкости движений уступает многим, в частности Имавову.

Часто бои с участием Каннонье доходят до решения судей. У него в арсенале нет мощных нокаутирующих ударов и мало финтов. Всё, что имеется у 40-летнего американца — это хорошая ударная база, характер и стойкость.

У Нассурдина Имавова преимуществ значительно больше. Он гораздо лучше защищается и обладает более интересной техникой. Русский снайпер на 12 лет моложе, гораздо быстрее и изобретательнее Каннонье. Только этого ему может хватить для победы, но есть ещё кое-что.

Имавов предпочитает вести бои в стойке и точными ударами досаждать соперникам. Однако в то же время он обладает весьма неплохой грэпплинговой базой. Нассурдин выиграл четыре поединка сдачей. Каннонье – только два, и оба ещё в самом начале карьеры.

Есть у Нассурдина и пара недостатков. У него хуже антропометрия и менее сильные удары. Помешает ли это ему забрать победу в предстоящем поединке? Да вряд ли. У Имавова ещё всё впереди. Он постоянно учится на ошибках, старается привнести в свои поединки что-то новое.

А вот карьера Джареда Каннонье уже близится к завершению. Он перестал прогрессировать, а имеющихся навыков с каждым новым боем хватает всё реже. Соперники знают, чего ожидать от американца. Каким бы большим ни было его эго, техника важнее.

У Имавова французское гражданство, но он покинул Россию в юношеском возрасте и называет себя «французским дагестанцем». Слова Каннонье про Хабиба Нурмагомедова могут послужить дополнительной мотивацией для Нассурдина. Он способен доказать неправоту Гориллы-убийцы.

На что ставить?

Заключить пари на победу Нассурдина Имавова можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Напрасно Горилла-убийца допустил резкие высказывания в адрес Хабиба Нурмагомедова. Русскому снайперу они могут подарить дополнительный стимул и уверенность.

У Нассурдина и так превосходство практически во всём. Главное — у него точнее удары, в разы лучше защита и выше скорость. Это ключевые параметры, предвосхищающие победу Имавова. Необходимо воспользоваться преимуществом и продолжать прогрессировать.

Ставка: победа Нассурдина Имавова за 1.93.