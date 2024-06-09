Александр Зверев — Карлос Алькарас. Неожиданный финал «Ролан Гаррос»

9 июня в матче финала «Ролан Гаррос» сыграют Александр Зверев и Карлос Алькарас. Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты отдают предпочтение испанцу: коэффициент на его победу — 1.38. Шансы немца оценили коэффициентом 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Карлос Алькарас 9 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Александр Зверев – Карлос Алькарас получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом в 2.20. Поставить на победу испанца со счётом 3:0 по сетам можно за 3.05.

Анализ и прогноз на матч Александр Зверев — Карлос Алькарас (09.06.2024)

9 июня определится победитель «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата Франции Александр Зверев будет играть с Карлосом Алькарасом. Это будет невероятное событие. Начало матча – не ранее 15:30 мск.

В полуфинале немец не сразу вкатился в игру. Первый сет он проиграл Касперу Рууду (2:6), уступая как в скорости, так и в точности. Однако во втором сете норвежец почувствовал боли в желудке. Четвёртая ракетка мира воспользовался тем, что его соперник сбавил в скорости, выиграв у него следующие три сета – 6:2, 6:4, 6:2.

Зверев не жалел Рууда, выполнив 53 удара навылет. Также в глаза бросаются 19 эйсов – это отличный показатель. В карьере немецкого теннисиста это будет второй финал «Большого шлема». Последний раз он так далеко добирался в 2020 году на Открытом чемпионате США.

«Ролан Гаррос» Александр начал с победы в матче с Королём грунта – Рафаэлем Надалем. После поражения легендарный испанец пожелал Звереву успехов на турнире, а также вспомнил, как тот перенёс тяжёлую травму, но продолжил играть. Характер у немца есть.

Алькарас в полуфинале встретился с талантливым Синнером. Это был захватывающий матч, который продлился все пять сетов. Дошло до того, что Янник почувствовал судороги в руке, что, несомненно, мешало ему играть так же, как в начале встречи. Как итог, Карлос одержал волевую победу со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Ситуация немного похожа на ту, что произошла во встрече Зверева и Рууда. Испанец тоже поспешил воспользоваться проблемами соперника и дожал его. Теперь Алькарас как никогда близок к третьему «Большому шлему» в карьере. А ведь ему только 21 год.

В матче с Синнером третья ракетка мира 65 раз подал навылет. Причём 43 из этих подач были выполнены с форхенда. У Карлоса большие амбиции и мотивация. Он постоянно прогрессирует и улучшает свою подачу. Причём удивляет, как быстро он оправился от травмы предплечья, которая не позволила испанцу сыграть на турнире в Риме.

Алькарас уже вписал своё имя в историю как самый молодой теннисист, которому удалось добраться до финалов «Большого шлема» на трёх разных покрытиях. То ли ещё будет! Карлос после победы рассказал, что хочет стать одним из испанских теннисистов с титулом «Ролан Гаррос». Вот только желания добиться триумфа у Зверева не меньше.

В этом сезоне Александр уже успел насолить Алькарасу. Причём на Открытом чемпионате Австралии, выиграв у него со счётом 6:1, 6:3, 6:7, 6:4. Испанец взял реванш на турнире в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:1. Но масштаб не тот. Вот если он обыграет немца на «Ролан Гаррос», это будет совсем другая история.

Мы предлагаем поставить на победу Зверева, который умеет побеждать Алькараса на важных турнирах, с коэффициентом 3.35. Ощущается, что у Александра должно было остаться больше сил. Встреча с Руудом не вызвала особых проблем. А вот Карлосу пришлось приложить много усилий, чтобы добыть волевую победу.

Прогноз и ставка на матч финала «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Карлос Алькарас 9 июня 2024 года

Зверев выиграл у Рууда в четырёх сетах. Норвежец почувствовал дискомфорт, поэтому не составил особой конкуренции немцу. Карлос потратил пять сетов для победы в матче с Синнером. У Александра должно быть больше свежести и сил, а также мотивации. Всё-таки молодой 21-летний теннисист дважды выигрывал в ТБШ, а вот Зверев – ни разу. Плюс в этом сезоне в Открытом чемпионате Австралии немец уже побеждал испанца.

Ставка: победа Зверева за 3.35.