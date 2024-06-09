Экспресс с коэффициентом 11.97: Хвича Кварацхелия разомнётся к Евро-2024

Подготовка к чемпионату Европы по футболу идёт полным ходом. Одни сборные постепенно выходят на пик формы, другие по-прежнему не могут найти баланс. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.97 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина

«Скуадра адзурра» в процессе подготовки к Евро-2024 провела матч с Турцией. Нулевая ничья поставила перед тренерским штабом Лучано Спаллетти не самые приятные вопросы. В интервью он сказал, что недоволен результатом, но понимает причины неудачной игры. Наставник списывает это на повышенные физические нагрузки, которые получили футболисты на сборах. Весьма вероятно, что к матчу с боснийцами они придут в норму.

Квалификацию к Евро-2024 Босния и Герцеговина провалила. Сине-жёлтые проиграли семь матчей из 10 и набрали всего девять очков. Особенно болезненными были поражения в матчах с Люксембургом (0:2 и 1:4). Выводы были сделаны, и произошла смена главного тренера. Возглавил сборную Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез. Его дебют выпал на выездную игру с Англией и завершился разгромным поражением со счётом 0:3.

Италия играет дома, и вторая осечка подряд создаст негативный фон вокруг сборной, поэтому мотивация будет высокой. Сине-жёлтые пока привыкают к требованиям и схеме нового тренера, а оборона во встрече с Англией допустила запредельное количество ошибок. Мы рекомендуем ставку на победу Италии с форой (-1.5) за 1.72.

Прогноз на матч Черногория — Грузия

Пока одни сборные встают на путь прогресса, другие с каждым годом показывают результаты хуже. Речь о «храбрых соколах», которые не смогли отобраться на Евро-2024, закончив групповой этап на третьем месте. Весной главным тренером черногорцев стал хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством сборная Албании победила Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0), а также проиграла Бельгии (0:2).

Грузии пришлось проделать непростой путь, чтобы добыть путёвку на чемпионат Европы. «Крестоносцы» выиграли группу в Лиге наций, благодаря чему участвовали в стыковых матчах. Сначала они победили Люксембург со счётом 2:0. Затем столкнулись с проблемами и только по пенальти прошли сборную Греции.

В составе сборной Грузии выделяются голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили и полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, но есть и много других качественных игроков. Мы предлагаем поставить на победу «крестоносцев» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч Франция — Канада

«Трёхцветные» разгромили в минувшем товарищеском матче Люксембург со счётом 3:0. Французы играли хорошо, контролировали мяч и создали достаточно голевых ситуаций. Атакующее трио в составе Гризманн – Тюрам – Мбаппе давило на защиту соперника, которая совершила достаточное количество ошибок.

Франция без проблем прошла квалификацию на Евро-2024. Подопечные Дидье Дешама выиграли семь из восьми матчей, набрав 22 очка, и заняли первое место в группе. Они отлично проявили себя в атаке и забили 29 мячей, а пропустили всего три гола.

Канада отправилась в Европу на серию товарищеских матчей, чтобы поправить своё реноме, пошатнувшееся после болезненных неудач на крупных турнирах. Напомним, «красные» слабо сыграли на ЧМ-2022 и Золотом кубке КОНКАКАФ. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения руководства, стал провал в матче с Японией (1:4). Главный тренер Джон Хердман потерял свой пост, а его место занял Джесси Марш. Дебют с Канадой закончился разгромным поражением во встрече с Нидерландами со счётом 0:4.

Канада пытается вернуть себе уверенность в собственных силах, но Джесси Марш пока не может наладить игру. Да и в целом вокруг его фигуры много спорных моментов. «Трёхцветные» в отличной форме, поскольку конкуренция за место в основе не позволяет расслабляться футболистам. Канада в разобранном состоянии и не сможет выдержать давление французов, поэтому мы рекомендуем ставку на победу подопечных Дешама с форой (-2.5) за 2.40.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Италии с форой (-1.5) в матче с Боснией и Герцеговиной за 1.72.

Ставка 2: победа Грузии в матче с Черногорией за 2.90.

Ставка 3: победа Франции с форой (-2.5) в игре с Канадой за 2.40.

Общий коэффициент: 1.72 Х 2.90 Х 2.40 = 11.97.