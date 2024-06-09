«Бостон» — «Даллас», второй матч. Советы Гвардиолы помогут Маззулле

10 июня состоится второй матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.36, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.26.

Коэффициенты букмекеров на второй матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 10 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» получится результативной: тотал больше 213.5 очка идёт за 1.83, а тотал меньше 213.5 очка — за 1.95. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 18.0.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Бостон» — «Даллас» (10.06.2024)

Джейсон Тейтум или Лука Дончич — кто из главных звёзд лиги поднимет над головой знаменитый Кубок Ларри О’Брайена, который вручают победителю плей-офф НБА? 10 июня во втором матче финальной серии «Бостон Селтикс» будет принимать «Даллас Маверикс» на арене «Ти-Ди Гарден». Арбитр введёт мяч в игру в 3:00 мск.

Минувшая встреча завершилась уверенной победой «Селтикс» со счётом 107:89. В некоторой степени слабая игра «Маверикс» в атаке стала сюрпризом. Провалил матч, не выдержав нервного напряжения и прессинга трибун, лидер «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший всего 12 очков. Напомним, ранее 32-летний защитник со скандалом покинул «зелёных». Он объявил о продлении контракта с клубом, а затем передумал и запросил обмен.

Матч сразу пошёл по сценарию «Бостона». «Селтикс» в первой четверти совершили впечатляющий рывок, добившись внушительного преимущества всего за 12 минут игры. Хотя в третьей четверти «Даллас» прибавил и сократил дистанцию, «Бостон» быстро вернул себе контроль.

Выступление Кристапса Порзингиса, похоже, удивило тренерский штаб «Маверикс»: они не могли найти эффективные меры противодействия, а лидер «Бостона» выглядел гораздо лучше, чем ожидалось. Напомним, из-за травмы он пропустил 10 матчей этого розыгрыша плей-офф. Мощный форвард набрал 20 очков и сделал шесть подборов, реализовав 8 из 13 бросков с игры.

После того как Джейлен Браун был признан MVP финала Восточной конференции, он продолжил свою отличную игру. Помимо того, что он набрал 22 очка, также сделал три перехвата и три блок-шота, продемонстрировав своё мастерство в обороне.

Когда вся команда играет на таком высоком уровне, Джейсону Тейтуму не нужно брать на себя слишком много ответственности, что позволяет ему вносить свой вклад другими способами. Форвард «Селтикс» набрал всего 16 очков, но сделал 11 подборов и отдал шесть результативных передач.

Интересная статистика: почти 50% своих бросков в минувшей встрече «Селтикс» совершили с трёхочковой дистанции, а когда они попадают из-за дуги около 40%, как это было в первой игре серии, их очень трудно остановить. Находившийся на матче Хосеп Гвардиола поддерживал «Бостон». Известно, что он общался с наставником «зелёных» Джо Маззуллой, которому понравились некоторые тактические приёмы главного тренера «Ман Сити».

На протяжении всего плей-офф Лука Дончич борется с травмой колена, что заметно по его игре. Пришлось нелегко в минувшей встрече Кайри Ирвингу, поскольку его опекали более высокие игроки. Разыгрывающий «Далласа» не сумел найти свой ритм. Он реализовал только 6 из 19 бросков и несколько раз попадал под блок-шот.

Ещё одним решающим фактором, повлиявшим на провал «Далласа», стала слабая игра Пи Джей Вашингтона и Дерека Лайвли, которые не показали себя в первой встрече. Первый не забросил ни одного трёхочкового, да и в целом у «Маверикс» очень низкий процент попаданий. Тот факт, что Лука Дончич сделал всего одну передачу, говорит о качестве защиты «Бостона».

После первого матча стало ясно, что «Даллас» не сможет превзойти «Бостон» только за счёт нападения. Если подопечным Джейсона Кидда удастся помешать «Селтикс» легко реализовывать трёхочковые броски, они сумеют увеличить свои шансы на успех.

«Даллас» — это психологически устойчивая команда, и один неудачный матч не сломит её. Но защита периметра остаётся слабым местом «Маверикс», чем наверняка воспользуется соперник. Лидеры «Селтикс» в полнейшем порядке, и их трёхочковые броски вновь решат исход встречи. Рекомендуем ставку на победу «Бостона» с форой (-7.5) за 1.94.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 10 июня 2024 года

«Селтикс» должны понимать, что «Маверикс» во второй игре ответят значительно лучшим процентом попаданий и усилят концентрацию в нападении. Но и у Джо Маззуллы есть козырь — Джейсон Тейтум пока не показал себя во всей красе. Мы предполагаем, что защита «Далласа» вновь не найдет способ нейтрализовать лидеров соперника, и «Бостон» одержит победу с форой (-7.5).

Ставка: победа «Бостона» с форой (-7.5) за 1.94.