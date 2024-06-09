Чехия — Северная Македония. Патрик Шик покажет, чему научился у Хаби Алонсо

10 июня состоится товарищеский матч Чехия — Северная Македония. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.51. Успех «красных львов» оценивается в 5.90. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Чехия — Северная Македония 10 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Чехия — Северная Македония получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Чехия — Северная Македония (10.06.2024)

Приближается чемпионат Европы, участникам которого важно поддерживать игровой тонус и отрабатывать тактические схемы. Товарищеская встреча Чехия — Северная Македония запланирована на 10 июня. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Сборная Чехии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценил состояние игроков после сложнейшего сезона и на этой основе сформировал окончательную заявку на турнир.

Иван Гашек уже объявил список игроков, которых включил в заявку на турнир. Сенсаций пока нет. Нашлось место в сборной и для бывшего форварда московского «Локомотива» Яна Кухты. В минувшем сезоне нападающий провёл за пражскую «Спарту» 47 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. Но вряд ли он будет твёрдым игроком основы.

Скорее всего, место в стартовом составе получит Патрик Шик. Форвард леверкузенского «Байера» сыграл важную роль в успехе клуба, забив 13 мячей во всех турнирах. Отлично подспорье ему составит сокомандник Адам Гложек.

В отборочном турнире Евро-2024 Чехия заняла второе место в группе с Албанией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами, набрав 15 очков. Стоит отметить оборону Ивана Гашека, благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего шесть мячей.

Защита является надёжной опорой Чехии, а лидером в этой линии является Владимир Цоуфал, представляющий клуб АПЛ «Вест Хэм». Весьма вероятно, что основным голкипером сборной на Евро-2024 окажется Матей Коварж из леверкузенского «Байера». В минувшем сезоне он сыграл в Бундеслиге всего один матч, но зато главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо предоставил ему практику в Лиге Европы и Кубке Германии.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию на Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Слабо сыграли «красные львы» в минувшем товарищеском матче с Хорватией. «Шашечные» разгромили Северную Македонию со счётом 3:0. Главному тренеру македонцев Благое Милевски нужно строить новую команду, но процесс идёт тяжело.

Пока нет информации, какой состав будет использовать главный тренер «народной команды» Иван Гашек. В последней товарищеской игре с Мальтой, в которой чехи одержали крупную победу со счётом 7:1, многие лидеры остались в запасе.

Физическая форма у чехов хорошая, да и пора Патрику Шику подтвердить перед болельщиками своё высокое мастерство. Оборона Северной Македонии в игре с Хорватией допустила много ошибок, поэтому мы рекомендуем ставку на то, что Чехия не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.07.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Чехия — Северная Македония 10 июня 2024 года

Чехия превосходит соперника практически по всем показателям, особенно по игре в защите. Команда Ивана Гашека готова к старту Евро-2024 и в заключительном домашнем матче постарается показать болельщикам содержательную игру. Мы считаем, что чехи не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.