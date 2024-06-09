Нидерланды — Исландия. Депай и Куман недооценят «викингов»

10 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.19. Успех исландцев оценён в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Исландия 10 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Нидерланды — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Исландия (10.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в контрольных встречах. 10 июня на стадионе на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме Нидерланды примут Исландию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В последнем товарищеском матче сборная Нидерландов разгромила Канаду (4:0). Счёт вполне закономерен, но выступление подопечных Рональда Кумана всё равно оставило открытыми некоторые вопросы. Например, что не так с их игрой в финальной трети поля?

Действительно классным получился только первый забитый нидерландцами мяч. Жереми Фримпонг сделал рывок по флангу и вырезал шикарную передачу, которую замкнул Мемфис Депай. Другие три гола «оранжевых» — добивания. И это при том, что канадцы в последнее время испытывают большие проблемы и много пропускают.

Всё меньше верится, что Рональд Куман успеет к началу ЧЕ-2024 отладить игру сборной в нападении. По-настоящему хорош только защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Именно на нём строилась бо́льшая часть игры с Канадой, но это постоянные забросы и прострелы, а как быть с проникающими передачами и развитием атак через центр поля?

Пока что Рональд Куман не нашёл ответа на этот вопрос. Во встречах с сильными соперниками его подопечные зачастую забивают мало и проигрывают. Не в последнюю очередь ухудшение результативности связано с регрессом лидера нападения Мемфиса Депая.

В этом сезоне Депай принял участие в 23 встречах в чемпионате Испании, в которых записал на свой счёт пять мячей и одну результативную передачу. Все голы пришлись на долю аутсайдеров и нестабильных середняков. А к какой категории относится сборная Исландии?

На первый взгляд «викинги» ничем не примечательны. Обычная команда со средним качеством состава и невысоким уровнем развития футбола в стране. Однако у сборной есть свои интересные особенности и характерный почерк.

Создал его опытный Оге Харейде. В недавнем товарищеском матче его подопечные сенсационно победили Англию (1:0). Исландцы нередко ошибались и не поспевали за англичанами, но их самоотдача вынуждала соперника торопиться. В результате «три льва» загубили кучу моментов и чуть не пропустили второй гол.

На 63-й минуте исландцы убежали «два в ноль». Если бы у Йоуна Торстейнссона не поехала нога, он оформил бы дубль. Болельщики сборной Англии начали покидать «Уэмбли» за пять минут до окончания встречи. И они ничего не потеряли. Наоборот, сэкономили нервы.

Сборная Исландии заявила о себе как об очень неудобном сопернике. Важно сохранить заданный курс и стараться прогрессировать дальше. На Евро-2024 «викинги» не поедут, так что они вполне могут отдать все силы в предстоящем матче и получить взамен опыт.

Поставить на то, что исландцы не проиграют Нидерландам, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Нидерландцам имеет смысл экономить силы. У них будет шесть дней на восстановление перед началом финального раунда Евро-2024, что немало. Однако, если учитывать их проблемы, энергию ведущих футболистов поберечь лишним не будет.

Если обладающая шикарным подбором игроков в атаке Англия не сумела забить «викингам», то у «оранжевых» тем более вряд ли получится. А даже если выйдет, подопечные Харейде могут забить больше. На контактах они очень опасны.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Исландия 10 июня 2024 года

У нидерландцев серьёзные проблемы с завершением, плюс встреча имеет для них не столь большое значение, как для Исландии. Для «викингов» это большой матч с сильной сборной, на который настрой будет что надо. Для «оранжевых» же это лишь подготовка к финальному раунду Евро-2024. Куман вполне может прибегнуть к ротации, выделить игровое время молодёжи.

Ставка: Исландия не проиграет за 4.70.