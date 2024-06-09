Польша — Турция. Левандовски и Чалханоглу покажут мастер-класс

10 июня состоится товарищеский матч Польша — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.36. Успех «лунных звёзд» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Польша — Турция 10 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Польша — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Польша — Турция (10.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских встречах. 10 июня в Варшаве Польша примет Турцию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Не без проблем, тем не менее сборная Польши всё же сумела квалифицироваться на чемпионат Европы в Германии. В напряжённом финале отборочного турнира она победила Уэльс. Хотя казалось, что эпоха Роберта Левандовского позади.

Оказалось, это совсем не так. Лучший бомбардир в истории сборной Польши ещё не сказал своего последнего слова. На последнем отрезке сезона Левандовски очень здорово прибавил. Он стал оказывать больше влияния на игру и чаще радовать результативностью.

В последних 15 встречах в чемпионате Испании Роберт забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Как ни странно, Левандовски не отметился результативными действиями в последней товарищеской встрече с Украиной, которую его национальная команда выиграла со счётом 3:1.

Стал виден результат трудов Михала Пробежа. Значительный вклад в победу привнесли молодые футболисты, талант которых тренер разглядел. Юные игроки показали, что у сборной есть хорошая глубина состава и подрастает талантливое поколение.

У «лунных звёзд» картина похожая. Вывел их на новый уровень Винченцо Монтелла. Итальянский специалист обрёл себя в Турции как на клубном, так и на международном уровне. Он изменил качество командной игры сборной, а также сопутствовал стремительному индивидуальному прогрессу футболистов.

Турки без значительных проблем прошли квалификацию на Евро-2024. Они продемонстрировали хорошо организованный командный футбол, не лишённый идеи. В восьми встречах отбора на турнир не отметился ни единым результативным действием Хакан Чалханоглу, хотя «лунные звёзды» забили 14 мячей.

Чалханоглу является очень важной частью национальной команды, но теперь у него более созидательный функционал. Полузащитник «Интера» чаще занят развитием атак. Ему гораздо реже приходится брать на себя инициативу и пытаться тащить на индивидуальном мастерстве.

У Чалханоглу стало куда больше простора для творчества, и того, в чём он особенно хорош — красивых оригинальных передач. Единственное — подготовка к Евро-2024 у турок пока что идёт не очень. В трёх товарищеских встречах они уступили Венгрии (0:1), Австрии (1:6) и сыграли вничью с Италией (0:0).

Мало того, что результаты плохие, так ещё и ведущий защитник сборной Турции Озан Кабак в матче с итальянцами получил травму и покинул поле на носилках. Также стоит отметить, что выбивался из ритма во встрече с Италией экс-футболист ЦСКА Юсуф Языджи. Он чуть не «привёз» гол в свои ворота и не создал за час ничего путного.

Благо до начала Евро-2024 ещё есть время. У Языджи будет шанс проявить себя в предстоящем матче. Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Забитых мячей ожидается много.

У обеих сборных есть крен в нападение. Это не значит, что в обороне у них всё плохо. Просто мастерство форвардов и полузащитников национальных команд перевешивает навыки и возможности защитников. Левандовски и Чалханоглу покажут мастер-класс.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Польша — Турция 10 июня 2024 года

Полякам даст стимул поддержка родных болельщиков. Левандовски пребывает в отличном тонусе. Долго ждать забитых мячей от «белых орлов» не придётся. Тем более что важный защитник «лунных звёзд» получил травму. Подопечным Монтеллы дополнительной мотивации тоже искать не нужно. Трёхматчевую безвыигрышную серию пора прерывать.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.