Шестой чемпионат Европы для Роналду. Группа F на Евро-2024, спасибо тебе!

До старта чемпионата Европы — 2024 остаются считаные дни. Букмекеры уже дали свои прогнозы на множество событий, в том числе представили роспись на победителей и аутсайдеров групп. Перед тем как разобраться в раскладах и ожиданиях аналитиков от группового этапа, освежим в памяти сроки проведения, место и формат турнира.

Где пройдёт ЧЕ-2024?

Евро-2024 пройдёт в самом сердце Европы — в Германии. В 10 городах по всей стране состоится суммарно 51 матч и соберутся на стадионах сотни тысяч болельщиков.

Когда начнётся Евро-2024?

Матч открытия чемпионата Европы — 2024 запланирован на 14 июня. В 22:00 мск на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене сборная Германии и сборная Шотландии дадут старт соревнованиям. Групповой этап завершится 26 июня четырьмя матчами.

Когда финал чемпионата Европы — 2024?

Групповой этап пройдёт с 14 по 26 июня, плей-офф стартует 29 июня. По два четвертьфинала запланированы на 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 — 14 июля (воскресенье). Главное событие турнира примет Олимпийский стадион в Берлине.

Формат Евро-2024

Формат чемпионата Европы в 2024 году такой же, какой был в 2021 году на Евро-2020. 24 сборные разделены на шесть групп, по четыре в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды квартета и ещё четыре третьих места с наилучшими показателями.

Где смотреть матчи чемпионата Европы?

В России трансляция матчей Евро-2024 тоже должна быть доступна. Смотреть чемпионат Европы в Германии можно будет с помощью «Матч ТВ» и «Окко».

Что ждут эксперты от группы F на Евро-2024?

Начнём с того, что в группу F попали сборные Португалии, Турции, Чехии и Грузии. И букмекеры почти чётко определяют иерархию в квартете. Сборная Португалии считается главным претендентом на первое место. Коэффициент составляет 1.45, а вероятность — 69%. При этом в выходе португальцев в плей-офф никто не сомневается (коэффициент 1.04 и 96% вероятности).

Естественно, такие прогнозы без оснований не дают. С ходу бросается в глаза вызов Криштиану Роналду. 39-летний нападающий и капитан провёл результативный сезон в Саудовской Аравии и поддерживает отличную форму. Евро в Германии станет для него сюшестым по счёту и на 99% последним. Всё же играть до 2028 года на прежнем уровне едва ли получится. Тем сильнее будет желание зайти как можно дальше.

Второй момент кроется в мощном выступлении португальской сборной в отборочном цикле. Группа, конечно, досталась не самая сильная — со Словакией, Люксембургом, Исландией, Лихтенштейном а также Боснией и Герцеговиной. Однако 36 забитых мячей за 10 туров лишь при двух пропущенных говорят сами за себя. Похоже, Роберто Мартинес сумел правильно настроить футболистов.

Значительный вклад в этот результат внёс именно Роналду. За девять матчей нападающий забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу, то есть принял непосредственное участие почти в трети всех голов. Неслабо для ветерана! К слову, поставить на то, что Криштиану забьёт минимум два мяча на групповом этапе ЧЕ-2024 можно с коэффициентом 1.70, что эквивалентно 59% вероятности.

Следующей в списке букмекеров идёт сборная Турции. До победы в группе туркам всё же будет трудно дотянуться. Тягаться с Португалией, которая в топ-5 претендентов на победу вообще, не каждый сможет. Зато если команда займёт второе место в квартете, сыграет коэффициент 2.75. Это около 36% вероятности. Выход же в плей-офф очень вероятен — коэффициент 1.37 и 73%.

Надо сказать, что причины у такой веры аналитиков логичные. В одной отборочной группе со сборными Хорватии, Уэльса, Армении и Латвии турецкая команда показала себя хорошо. Из восьми матчей выиграла пять, в том числе у хорватов и валлийцев. Единственное поражение пришлось на домашнюю игру с «шашечными», но и тогда смотрелись хозяева не хуже.

У Турции новый главный тренер, Винченцо Монтелла, который не так давно работает с командой. Благо у прямых конкурентов за место в топ-2 группы F сборной Чехии наставник знаком со своими футболистами ещё меньше. Возможно, в том числе и по этому букмекеры дают чехам меньше шансов на второе место. Если у турок коэффициент 2.75, то у чехов — 3.20 (31% вероятности).

При этом, несмотря на то что сборная Чехии неплохо провела квалификацию к Евро-2024, ждать от неё можно чего угодно. С Ярославом Шильгавы чехи обошли в группе Польшу и пустили вперёд прыгнувшую выше головы Албанию лишь по дополнительным показателям. С Иваном Гашеком же пока были неплохие, но только товарищеские матчи.

Плюс совсем недавно стало известно, что один из лидеров чехов пропустит Евро. Михал Садилек был капитаном в товарищеской игре с Мальтой (7:1), но он упал с велосипеда и повредил ногу. Нелепая случайность может повлечь за собой последствия. Вряд ли кто удивится, если Турция окажется выше Чехии в таблице.

Как вы уже поняли, аутсайдером группы F аналитики считают сборную Грузии. Строго говоря, участие команды в турнире уже сродни небольшому чуду. В отборочном цикле в одной группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром она мало что показала, заняв четвёртое место. Попасть в плей-офф квалификации удалось благодаря успешному выступлению в Лиге наций сезона-2022/2023.

В плей-офф Пути С грузины уже собрались — обыграли Люксембург (2:0) в полуфинале, а затем отобрали путёвку в Германию у Греции (0:0, 4:2 пен.). На таком фоне отрицать факт прогресса грузинского футбола бессмысленно. И всё же ждать чего-то серьёзного от команды, которая впервые участвует в столь крупном футбольном турнире, мы бы не стали. Тем более что соперники тёртые и зубастые.

Конечно, можно уповать на талант Хвичи Кварацхелии. Вот только в одиночку тащить неопытную сборную сможет далеко не каждый ветеран, а футболисту «Наполи» сейчас всего 23 года. Вот и получается, что сборная Португалии спокойно побеждает, Турция в борьбе забирает у Чехии второе место, а Грузия довольствуется тремя играми и едет домой.