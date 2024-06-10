Экспресс с коэффициентом 5.92: трудная задача для Нидерландов, лёгкая прогулка для Чехии

Продолжаем наблюдать за тем, как сборные готовятся к старту чемпионата Европы в Германии. 10 июня состоится немало интересных встреч, на которые стоит обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.92 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Чехия — Северная Македония

Сборная Чехии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценил состояние игроков после сложнейшего сезона и на этой основе сформировал окончательную заявку на турнир.

Скорее всего, место в стартовом составе получит Патрик Шик. Форвард леверкузенского «Байера» сыграл важную роль в успехе клуба, забив 13 мячей во всех турнирах. Отлично поможет ему одноклубник Адам Гложек. В отборочном турнире Евро-2024 Чехия заняла второе место в группе с Албанией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами, набрав 15 очков.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию на Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Слабо сыграли «красные львы» в минувшем товарищеском матче с Хорватией. «Шашечные» разгромили Северную Македонию со счётом 3:0. Главному тренеру Благое Милевски нужно строить новую команду, но процесс идёт тяжело.

Чехия превосходит соперника практически по всем показателям, особенно по игре в защите. Команда Ивана Гашека готова к старту Евро-2024 и в заключительном домашнем матче постарается показать содержательную игру. Но соперник тоже не собирается отсиживаться. Одна из контратак наверняка получится успешной. Предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз на матч Нидерланды — Исландия

В последнем товарищеском матче сборная Нидерландов разгромила Канаду — 4:0. Счёт вполне закономерен, но выступление подопечных Рональда Кумана всё равно оставило открытыми некоторые вопросы. Например, что не так с их игрой в финальной трети поля? Действительно классным получился только первый забитый нидерландцами мяч. Жереми Фримпонг сделал рывок по флангу и вырезал шикарную передачу на Мемфиса Депая. Другие три гола «оранжевых» — добивания.

На первый взгляд, «викинги» ничем не примечательны. Обычная команда со средним качеством состава и невысоким уровнем развития футбола в стране. Однако у сборной есть свои интересные особенности и характерный почерк. Создал его опытный Оге Харейде. В недавнем товарищеском матче его подопечные сенсационно победили Англию (1:0). Исландцы нередко ошибались и не поспевали за англичанами, но их самоотдача вынуждала соперника торопиться.

Сборная Исландии заявила о себе как об очень неудобном сопернике. Важно сохранить заданный курс и постараться прогрессировать дальше. На Евро-2024 «викинги» не поедут, так что они могут отдать все силы в предстоящем матче и получить взамен опыт. Предлагаем поставить на победу исландцев с форой (+2) за 1.90.

Прогноз на матч Польша — Турция

Не без проблем, но тем не менее сборная Польши всё же сумела квалифицироваться на чемпионат Европы в Германии. В напряжённом финале плей-офф она победила Уэльс. Хотя казалось, что эпоха Роберта Левандовского уже завершена.

Однако это совсем не так. Лучший бомбардир в истории сборной Польши ещё не сказал своего последнего слова. В заключительных 15 встречах в чемпионате Испании Роберт забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

У «лунных звёзд» картина похожая. Вывел их на новый уровень Винченцо Монтелла. Он изменил качество командной игры, а также поспособствовал стремительному индивидуальному прогрессу футболистов. Турки без значительных проблем прошли квалификацию на Евро-2024. Они продемонстрировали хорошо организованный командный футбол, не лишённый идей.

Единственное — подготовка к Евро-2024 у турок пока что идёт не очень. В трёх товарищеских встречах они уступили Венгрии (0:1), Австрии (1:6) и сыграли вничью с Италией (0:0).

Полякам даст стимул поддержка родных болельщиков. Левандовски пребывает в отличной форме. Долго ждать забитых мячей от «белых орлов» не придётся. Подопечным Монтеллы дополнительную мотивацииз тоже искать не нужно. Трёхматчевую безвыигрышную серию пора прерывать. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.73.

Экспресс на 10 июня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче Чехия — Северная Македония за 1.80.

Ставка 2: победа Исландии с форой (+2) в игре с Нидерландами за 1.90.

Ставка 3: обе забьют в матче Польша — Турция за 1.73.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.90 Х 1.73 = 5.92.