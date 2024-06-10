«Флорида» — «Эдмонтон», второй матч. У Бобровского нет слабых сторон

11 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Эдмонтона» оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 11 июня 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» (11.06.2024)

11 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли. На стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайзе «Флорида» примет «Эдмонтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Первый матч оставил много впечатлений. «Пантеры» выиграли со счётом 3:0.

Главным героем первого матча стал Сергей Бобровский, совершивший 32 сейва. Приз лучшего игрока он получил из рук Владимира Тарасенко. Встреча началась с того, что вратарь допустил курьёзную ошибку, попытавшись сделать передачу на сокомандника. Однако он сразу же исправился.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох отметил, что во втором матче серии его подопечные будут сосредоточены на поиске слабых сторон Сергея и системы «Флориды».

Ошибаются все, даже великие. Бобровского отличает от других то, что он, несмотря ни на что, не опускает руки. Сергей очень энергичен и быстр. Видно, что он хорошо готов и ментально, и физически. Потрачено уже очень много сил, но 35-летний вратарь продолжает демонстрировать высший пилотаж и шаг за шагом идти к мечте.

По ходу первого матча «пантеры» позволили «нефтяникам» совершить ряд выходов один на один, но Бобровский со всеми справился. Ни гениальный Коннор Макдэвид, ни возглавляющий список лучших снайперов плей-офф Зак Хайман не сумели перехитрить россиянина. Он читал игру как открытую книгу.

Макдэвид в послематчевом интервью поделился мнением, что его команде вернулось за победу в шестом матче серии с «Далласом». Однако также он подчеркнул, что если «Ойлерз» будут продолжать демонстрировать такую игру, то заброшенные шайбы непременно придут.

В 19 встречах плей-офф подопечные Ноблоха забросили 63 шайбы. Макдэвид принял непосредственное участие в 31 из них (5+26). С другой стороны, большую часть голов «нефтяники» забили в первых двух раундах Кубка Стэнли с нередко пропускающими «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером».

В матчах с «Далласом» яркость игры лидеров «Эдмонтона» начала тускнеть. У «нефтяников» забарахлило большинство. Только в двух последних встречах со «Старз» они смогли забить в неравных составах. Если бы не отлаженная Ноблохом надёжность в обороне и некоторая доля везения, серия вполне могла бы сложиться иначе.

В первом матче с «Пантерз» у «Ойлерз» вновь испортилась игра в большинстве. У «Флориды» было несколько совсем необязательных фолов, но «Эдмонтон» численным перевесом не воспользовался. Второй матч может проходить по схожему сценарию.

Пол Морис сделал игру «Флориды» особенной. Его подопечные удивительно здорово сочетают остроатакующий доминирующий хоккей с отменной крепостью в защите. Вся команда играет великолепно. Однако, помимо Бобровского, явно выделяются Мэттью Ткачук, Сэм Райнхарт и Александр Барков.

Финн с русскими корнями проделывает работы больше прочих. Он вездесущ. Барков успевает отрабатывать в обороне и ловить на себя шайбы, развивать атаки, участвовать в борьбе, а также радовать результативностью. В 17 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли он забросил шесть шайб и отдал 11 голевых передач.

Второй матч серии может получиться результативнее, чем первый. Однако можно снова проверить низ по голам. ТМ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Во второй встрече «нефтяники» наверняка будут злее и постараются сыграть с большей самоотдачей.

Однако и от «Флориды» не стоит ждать менее качественного хоккея, чем в первом матче. Победа даст команде дополнительную уверенность, которая в совокупности с поддержкой родных болельщиков может помочь выиграть и вторую встречу серии.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 11 июня 2024 года

Не ждём, что второй матч серии получится результативным. У обеих команд очень хорошо выстроена игра в защите, а у «Флориды» ещё и непробиваемый Бобровский есть. Дополняет уверенность в небольшом количестве голов то, что у «Эдмонтона» наблюдаются проблемы с большинством.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.