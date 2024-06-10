Южная Корея — Китай. Сон Хын Мин бесподобен

11 июня состоится матч отбора на ЧМ-2026 Южная Корея — Китай. Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу южнокорейцев можно с коэффициентом 1.16. Успех китайцев оценивается в 15.5. На ничью дают коэффициент 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации на ЧМ-2026 Южная Корея — Китай 11 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Южная Корея — Китай получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2026 Южная Корея — Китай (11.06.2024)

Пока в Европе сборные готовятся к старту чемпионата Европы, в Азии в решающую фазу входит отборочный турнир ЧМ-2026. Встреча Южная Корея — Китай начнётся 11 июня в Сеуле. Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

«Азиатские тигры» в последнее время доминируют в Азии и довольно легко проходят квалификацию на крупные турниры, не встречая особого сопротивления. Вот и отбор на ЧМ-2026 для Южной Кореи складывается удачно.

«Воины Тэджу» досрочно вышли в следующий этап, занимая первое место в группе с 13 очками. «Азиатские тигры» выиграли четыре матча из пяти и одна встреча завершилась вничью. Напомним, соперниками Южной Кореи по группе являются Таиланд, Китай и Сингапур.

Именно в Сингапуре провели минувший матч южнокорейцы и победили с крупным счётом 7:0. Тон задали лидеры команды Сон Хын Мин, представляющий клуб АПЛ «Тоттенхэм», и Ли Кан Ин из «ПСЖ». Каждый оформил по дублю и сыграл практически без ошибок. А ведь недавно между ними был конфликт, закончившийся потасовкой, но капитан сборной сумел наладить положительную атмосферу в команде.

Недопонимание между звёздами Южной Кореи случилось на минувшем Кубке Азии. Напомним, «воины Тэджу» дошли до полуфинала, в котором проиграли Иордании со счётом 0:2. Руководивший сборной Юрген Клинсман не оправдал доверия и был отправлен в отставку.

Стоит отметить отличную игру Южной Кореи в атаке. В группе С квалификации ЧМ-2026 они забили 19 мячей в пяти встречах. Сон Хын Мин — лучший бомбардир сборной. Он забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Лидеру «Тоттенхэма» хорошо помогает Ли Кан Ин, который записал в актив три мяча и столько же голевых пасов.

Вряд ли есть претензии у тренерского штаба Южной Кореи к линии защиты. Всего один гол пропустили «азиатские тигры» в пяти матчах. Они своевременно применяют прессинг.

Китай находится в сложной ситуации перед последним туром. Команда занимает второе место в таблице, набрав восемь очков. На три очка она опережает Таиланд. Таиландцы дома принимают Сингапур и вполне могут победить с крупным счётом. При равенстве очков у команд, места в таблице будут определены по разнице мячей.

Пока у Китая преимущество (9:8), но Таиланд (6:8) способен существенно исправить ситуацию, поскольку его соперник слабо играет в защите. Таким образом, для Китая поражение в матче с Южной Кореей может стать катастрофой.

«Азиатские тигры» отлично играют в атаке, создают много опасных моментов и не испытывают проблем с реализацией. Они превосходят Китай по уровню индивидуального мастерства и сумеют этим воспользоваться, порадовав болельщиков голами. Рекомендуем ставку на победу Южной Кореи и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.

Прогноз и ставки на отборочный матч ЧМ-2026 Южная Корея — Китай 11 июня 2024 года

«Воины Тэджу» в отличной форме, что доказали семью забитыми мячами в минувшем матче. Дома они доминируют над соперниками и выиграли шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Поэтому рекомендуем ставку на победу Южной Кореи и тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: победа Южной Кореи и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.