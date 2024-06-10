Азербайджан — Казахстан. Черчесову достанется классная команда

11 июня в Венгрии состоится товарищеский матч Азербайджан — Казахстан. Начало игры — в 17:00 мск. Поставить на победу азербайджанцев можно с коэффициентом 2.35. Успех казахстанцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Азербайджан — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют футболисты сборной Азербайджана, сыграет коэффициент 1.29. Гол Казахстана доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан (11.06.2024)

11 июня состоится девять товарищеских матчей. В одном из них в Венгрии померяются силами Азербайджан и Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Сборная Азербайджана до сих пор не определилась с постоянным главным тренером. Исполняет обязанности наставника Ариф Асадов. В контрольных встречах под его руководством национальная команда победила Монголию (1:0), сыграла вничью с Болгарией (1:1) и уступила Албании (1:3).

Значительных улучшений на наблюдается. У «милли» нет чёткого плана на будущее, системы и стратегии подготовки к предстоящему розыгрышу Лиги наций. Мог бы это подарить сборной Азербайджана Станислав Черчесов. О его назначении достаточно долго ходили слухи.

Однако так вышло, что в итоге российский тренер возглавил команду Казахстана. Вполне возможно, это окажет стимулирующее действие на азербайджанцев. Хотя мстить им не за что, ведь пока что руководит «ястребами» Руслан Балтиев. Черчесов приступит к работе после предстоящей встречи.

Сборная Казахстана в последних двух товарищеских матчах уступила Люксембургу (1:2) и Армении (1:2). В обоих случаях она оставила после себя приятное впечатление. Где-то немного не хватило везения, а где-то подвела реализация и хорошо сыграли соперники.

Во встрече с армянами запомнились два эпизода. Сначала Александр Марочкин после подачи углового головой пробил в штангу. Затем, также со стандарта, нанёс удар через себя Максим Самородов. Будь удар посильнее или не успей вратарь соперника среагировать, игра могла бы сложиться иначе.

«Ястребы» — очень перспективный проект. Магомед Адиев заложил в них важные духовные ценности и характер. Пусть казахстанцы не сумели пройти отбор на Евро-2024, зато заявили о себе как об очень неудобном сопернике, умеющем удивлять.

В грядущем матче сборная должна сделать чуть больше, чем обычно. Она проиграла три последние встречи, учитывая товарищеские. Необходимо реабилитироваться. Поставить на победу казахстанцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.

Три из четырёх последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Другая не имела для казахстанцев большого значения, ведь к тому моменту они уже гарантировали себе победу в группе Лиги наций. Несмотря на нейтральное поле, в победу казахстанцев верится больше. Уровень развития футбола в странах практически одинаков, но у гостей состав всё же чуть лучше. Да и по качеству игры они в последнее время смотрятся предпочтительнее.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года

В последних трёх товарищеских встречах азербайджанцы выступили блекло. Даже с андердогами у них возникали трудности. Вряд ли у «милли» получится победить предвкушающий назначение Черчесова Казахстан. Не будет лишним, если «ястребы» и российский специалист начнут совместную работу, отталкиваясь от хорошего результата.

Ставка: победа Казахстана за коэффициент за 3.20.