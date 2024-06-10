Молдавия — Украина. Довбик и Мудрик докажут своё мастерство

В последних двух товарищеских матчах подопечные Реброва забили один мяч. С этим нужно что-то делать.

11 июня состоится товарищеский матч Молдавия — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.57. Успех молдаван оценён в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Молдавия — Украина 11 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Молдавия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Молдавия — Украина (11.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024, но у сборных ещё есть немного времени на подготовку. 11 июня состоятся девять товарищеских матчей. В одном из них померяются силами Молдавия и Украина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Последние результаты сборной Молдавии убеждают, что наметился прогресс. Она здорово выступила в Лиге наций и весьма неплохо показала себя в квалификации на Евро-2024. Команда уступила только Албании (0:2) и Чехии (0:3). Четыре раза она сыграла вничью, а победила Польшу (3:2) и Фарерские острова (1:0).

Похвалить за хорошие результаты стоит Сергея Клещенко. Он улучшил игру сборной на стандартах и в обороне. Тренер проделал большой объём работы, но сделано не всё. Даже в важных встречах отбора на чемпионате Европы в Германии его подопечные часто и грубо ошибались.

Молдаванам повезло, что соперники не забили больше. Защитники регулярно не справлялись с теми нагрузками, которые были предложены квалификацией на Евро-2024. Хотя группа подопечным Клещенко досталась не такая уж сложная. Им могли попасться и куда более результативные сборные.

То же самое касается и пяти последних товарищеских встреч, в которых молдаване сыграли вничью с Австрией (1:1) и Северной Македонией (1:1), победили Каймановы острова (4:0) и Кипр (3:2), а уступили Швеции (1:3). Если вынести австрийцев за скобки, то сборная Украины находится на куда более высоком уровне развития, чем остальные команды.

Жёлто-синие классно прибавили при Сергее Реброве. В квалификации на Евро-2024 они показали, чего на самом деле стоят. Украинцы навязали борьбу Англии и Италии, в полуфинале отборочного турнира победили Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале – крепкую Исландию (2:1).

По ходу сезона случилось несколько открытий. Андрей Лунин установил несколько рекордов Лиги чемпионов и зарекомендовал себя как основного голкипера «Реала» в отсутствие Тибо Куртуа. Артём Довбик стал лучшим бомбардиром Примеры, а помог ему с этим точными передачами Виктор Цыганков. На двоих в составе «Жироны» футболисты забили 32 мяча в чемпионате Испании.

Не назвать успешным сезон разве что для Александра Зинченко и Михаила Мудрика. Их неоднократно критиковали, и, по правде говоря, было за что. Может, если бы не ошибки защитника и невнятная игра хавбека, лондонский «Арсенал» выиграл бы АПЛ, а «Челси» закончил бы сезон в Лиге Европы. Всё решили несколько очков.

Впрочем, в составе национальной команды Зинченко и Мудрик зачастую выступают куда лучше. Объясняется это тем, что на них не оказывается такого большого давления. У футболистов лучше получается проявить свои лидерские и технические качества.

В последних двух товарищеских встречах украинцы сыграли вничью с Германией (0:0) и уступили прибавившей Польше (1:3). Молдаване — соперник не их уровня. Поставить на победу жёлто-синих и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

В последних 13 встречах, учитывая товарищеские, украинцы забили 19 мячей. Немного, но надо понимать, что в соперниках были сильные сборные. В грядущем матче Довбик и другие ведущие футболисты могут отвести душу. Отличиться будет значительно легче.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Молдавия — Украина 11 июня 2024 года

Сборная Молдавии стала лучше во многих компонентах благодаря Клещенко, но она по-прежнему очень уязвима и часто допускает ошибки. Особенно в обороне. Для украинцев предстоящий матч — хорошая возможность поправить результативность. У них больше ресурсов и лучше результаты.

Ставка: победа Украины и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.