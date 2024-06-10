Португалия — Ирландия. Роналду накопил энергию

Криштиану пропустил два последних матча, а теперь пришла пора показать класс.

11 июня состоится товарищеский матч Португалия — Ирландия. Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.32. Успех ирландцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 5.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Португалия — Ирландия 11 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Португалия — Ирландия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Португалия — Ирландия (11.06.2024)

До старта чемпионата Европы остаются считанные дни, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Португалия — Ирландия запланирована на 11 июня. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

Сборная Португалии завершает процесс подготовки к стартующему в ближайшее время Евро-2024. Главный тренер Роберто Мартинес, оценив состояние игроков, предоставил небольшой отпуск Криштиану Роналду и Рубену Невешу.

Форвард «Аль-Насра» нуждался в психологической перезагрузке. Роналду хорошо провёл сезон, но остался без клубных трофеев. Последним ударом стало поражение в матче финала Кубка Короля с «Аль-Хилялем». Таким образом, Криштиану пропустил последние товарищеские матчи сборной.

С Финляндией подопечные Роберто Мартинеса легко справились без Роналду (4:2), но вот хорваты оказались крепким орешком. Португальцы им проиграли со счётом 1:2. Криштиану был включён в заявку, но на поле не вышел. Весьма вероятно, что нападающий, накопив силы и эмоции, будет главной опасностью для защиты ирландцев.

В отборочном турнире Евро-2024 Португалия выступила отлично. Она заняла первое место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном, набрав 30 очков. Стоит отметить оборону «команды избранных», благодаря которой португальцы пропустили всего два мяча в 10 играх.

Не менее качественно сыграла линия нападения. Роберто Мартинес выбрал удачную схему, благодаря которой свободно чувствуют себя Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. В активе у этого звёздного трио 19 забитых мячей и 13 результативных передач в квалификации. Благодаря самоотдаче и высокому индивидуальному мастерству португальцы выиграли все 10 матчей отбора.

Сборная Ирландии провалила квалификацию на Евро-2024. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего шесть очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Франция и Нидерланды, подобный неудачный результат не удивляет.

Ирландия победила дома в минувшей игре Венгрию со счётом 2:1. Стоит отметить самоотдачу и характер подопечных Джона О'Ши. Трой Пэрротт забил победный мяч уже в добавленное арбитром время.

Португалия в индивидуальном мастерстве превосходит соперника. Поражение в матче с хорватами не отражает реальную силу «команды избранных», поскольку тренерский штаб оставил в запасе некоторых лидеров. Весьма вероятно, что с ирландцами сыграет Роналду, а он умеет мотивировать, поэтому мы рекомендуем ставку на победу Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Португалия — Ирландия 11 июня 2024 года

Португальцы разочаровали болельщиков, проиграв минувший матч хорватам. Есть хороший повод завершить подготовку к Евро-2024 на мажорной ноте, поскольку ирландцы, кроме задора и характера, ничем не выделяются. Команда находится в процессе становления и для Португалии станет лёгкой добычей. Поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Мартинеса и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.