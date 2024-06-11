Экспресс с коэффициентом 10.28: казахстанцы и украинцы притянут удачу

14 июня пройдёт матч открытия чемпионата Европы в Германии. Времени осталось совсем немного. 11 июня нас ожидает немало интересных товарищеских матчей между сборными. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.28.

Прогноз на матч Азербайджан — Казахстан

Сборная Азербайджана до сих пор не определилась с постоянным главным тренером. Исполняет обязанности наставника Ариф Асадов. В контрольных встречах под его руководством национальная команда победила Монголию (1:0), сыграла вничью с Болгарией (1:1) и уступила Албании (1:3). Значительных улучшений не наблюдается. У «милли» нет чёткого плана на будущее, системы и стратегии подготовки к предстоящему розыгрышу Лиги наций.

Сборная Казахстана в последних двух товарищеских матчах уступила Люксембургу (1:2) и Армении (1:2). В обоих случаях она оставила после себя приятное впечатление. Где-то немного не хватило везения, а где-то подвела реализация и хорошо сыграли соперники. «Ястребы» — очень перспективный проект. Пусть казахстанцы не сумели пройти отбор на Евро-2024, зато заявили о себе как об очень неудобном сопернике, умеющем удивлять.

В последних трёх товарищеских встречах азербайджанцы выступили блекло. Даже с андердогами у них возникали трудности. Вряд ли у «милли» получится победить предвкушающий назначение Черчесова Казахстан. Не будет лишним, если «ястребы» и российский специалист начнут совместную работу, отталкиваясь от хорошего результата. Ставки на победу казахстанцев принимают за 3.30.

Прогноз на матч Молдавия — Украина

Последние результаты сборной Молдавии убеждают, что наметился прогресс. Она здорово выступила в Лиге наций и весьма неплохо показала себя в квалификации на Евро-2024. Команда уступила только Албании (0:2) и Чехии (0:3). Четыре раза она сыграла вничью, а победила Польшу (3:2) и Фарерские острова (1:0). В пяти последних товарищеских встречах молдаване сыграли вничью с Австрией (1:1) и Северной Македонией (1:1), победили Каймановы острова (4:0) и Кипр (3:2), а уступили Швеции (1:3).

Жёлто-синие классно прибавили при Сергее Реброве. В квалификации на Евро-2024 они показали, чего на самом деле стоят. Украинцы навязали борьбу Англии и Италии, в полуфинале отборочного турнира победили Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале – крепкую Исландию (2:1).

В последних двух товарищеских встречах украинцы сыграли вничью с Германией (0:0) и уступили прибавившей Польше (1:3). Молдаване — соперник не их уровня. Поставить на победу жёлто-синих и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч Португалия — Ирландия

Сборная Португалии завершает процесс подготовки к стартующему в ближайшее время Евро-2024. С Финляндией подопечные Роберто Мартинеса легко справились даже без Роналду (4:2), но вот хорваты оказались крепким орешком. Португальцы им проиграли со счётом 1:2.

В отборочном турнире Евро-2024 Португалия заняла первое место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном, набрав 30 очков. Стоит отметить оборону «команды избранных», благодаря которой португальцы пропустили всего два мяча в 10 играх.

Сборная Ирландии провалила квалификацию на Евро-2024. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего шесть очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Франция и Нидерланды, подобный неудачный результат не удивляет. Ирландия победила дома в минувшей игре Венгрию со счётом 2:1. Стоит отметить самоотдачу и характер подопечных Джона О'Ши.

Португальцы разочаровали болельщиков, проиграв минувший матч хорватам. Есть хороший повод завершить подготовку к Евро-2024 на мажорной ноте, поскольку ирландцы, кроме задора и характера, ничем не выделяются. Команда находится в процессе становления и станет лёгкой добычей. Поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Мартинеса и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Экспресс на 11 июня

Ставка 1: победа Казахстана в матче с Азербайджаном за 3.30.

Ставка 2: победа Украины в игре с Молдавией и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

Ставка 3: победа Португалии в матче с Ирландией и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Общий коэффициент: 3.30 Х 1.80 Х 1.73 = 10.28.