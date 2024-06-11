Чили — Парагвай. Бальбуэна не остановит Санчеса

12 июня состоится товарищеский матч Чили — Парагвай. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами чилийцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.83. Успех парагвайцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Чили — Парагвай 12 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Чили — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют чилийцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Чили — Парагвай (12.06.2024)

До начала Евро-2024 и Кубка Америки осталось совсем немного, но у сборных ещё есть некоторое время на подготовку. 12 июня состоится товарищеский матч, в котором встретятся Чили и Парагвай. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Сборная Чили долгое время испытывала трудности. Она не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 и очень плохо начала квалификацию на следующий мундиаль. Закономерно последовала смена главного тренера, которая может стать судьбоносной.

Возглавил сборную Чили опытный специалист Рикардо Гарека, немалого достигший в качестве наставника Перу. Специалист впервые с 1982 года вывел перуанцев на чемпионат мира. Также под руководством аргентинца они доходили до полуфинала и финала Кубка Америки.

Назначение Гареки оказало положительный эффект на «красных». В последних двух контрольных встречах они разгромили Албанию (3:0) и навязали борьбу Франции (2:3). Чилийцы продемонстрировали интересную и смелую атакующую игру. У них были моменты для того, чтобы забить больше.

В обеих встречах здорово выступили многолетний лидер сборной Алексис Санчес и перспективный форвард ЦСКА Виктор Давила. Последний отметился забитым мячом, а также результативной передачей во встрече с Албанией и по итогу был признан лучшим игроком встречи.

Стремительный прогресс связан не только с тем, что сборная Чили воодушевлена сменой тренера и стиля. Она наконец-то начала нащупывать подходящую себе игру. Гарека здорово изменил рисунок футбола команды на более атакующий и скоростной.

Сборная Парагвая пропагандирует ровно обратный футбол. Даниэль Гарнеро делает ставку на предельно прагматичную игру от обороны. В шести встречах квалификации на ЧМ-2026 его подопечные пропустили всего лишь три мяча, но и сами забили всего лишь один гол.

«Гуарани» сыграли вничью с Перу (0:0) и как раз Чили (0:0), а также победили Боливию (1:0). Уступили они Венесуэле, Аргентине и Колумбии. В товарищеских матчах Гарнеро никуда не отходит от заданной стратегии. В недавней встрече парагвайцы сыграли вничью с Перу (0:0).

Парагвайцы очень мало времени проводят в атаке и редко наносят удары. Объяснима позиция Гарнеро легко. Качество игры защитников сборной Парагвая заметно выше, чем у нападающих. Стерегут ворота недавно попрощавшийся с «Краснодаром» Хуниор Алонсо и выступающий за московское «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Оба по итогам сезона были номинированы на звание лучшего защитника РПЛ.

Проблема в том, что, несмотря на старания защитников, во встречах с сильными соперниками сборная Парагвая всё равно пропускает и проигрывает, а сама ничего создать не может. У чилийцев перспективы куда интереснее. Поставить на их победу в грядущем матче можно с коэффициентом 1.83.

Будет интересно понаблюдать за тем, как Хуниор Алонсо и Фабиан Бальбуэна будут стараться остановить Алексиса Санчеса и Виктора Давилу. Парагвайцы и чилийцы не стесняются вступать в борьбу. Можно предположить, что встреча будет мало похожа на товарищескую.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Чили — Парагвай 12 июня 2024 года

В последний раз, когда команды встречались, сборная Чили была далеко не в лучшем тонусе, но она всё равно сумела зацепиться за ничью. Теперь команда выглядит гораздо интереснее и сильнее. Маловероятно, что постоянный план Гарнеро принесёт плоды в этот раз. Если французы не сумели сдержать давления чилийцев, то и у «гуарани» вряд ли выйдет.

Ставка: победа Чили за 1.83.