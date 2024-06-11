США — Бразилия. Винисиус поможет Эндрику прогрессировать

У вундеркинда ещё всё впереди. Жуниор поможет ему оставаться на правильном пути.

13 июня состоится товарищеский матч США — Бразилия. Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51. Успех американцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч США — Бразилия 13 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч США — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.51. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч США — Бразилия (13.06.2024)

До начала Евро-2024 и Кубка Америки осталось совсем немного, но у сборных ещё есть время на подготовку. 13 июня состоятся две товарищеские встречи. В одной из них померяются силами США и Бразилия. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022. Следом она неудовлетворительно выступила в Золотом кубке КОНКАКАФ, но чуть позднее выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Главная задача Грегга Берхалтера — это работа над стабилизацией игры и результатов команды.

Пока что с этим тяжеловато. У «звёздно-полосатых» хорошая самоотдача, здоровая конкуренция за место в основе и уйма энергии. Теперь переходим к минусам. Не все футболисты регулярно получают игровое время на клубном уровне, а ещё в составе сборной недостаточно опытных спортсменов, обладающих лидерскими качествами.

Ведёт национальную команду за собой Кристиан Пулишич. Он провёл один из лучших сезонов в карьере. В 36 встречах в чемпионате Италии игрок забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач. Его результативность возросла благодаря интенсивной работе на тренировках и доверию со стороны наставника.

Практически всем остальным футболистам сборной США для прогресса нужно то же самое. В перспективе «звёздно-полосатые» способны стать вне конкуренции в Северной Америке. Пока же они примерно на одном уровне с Коста-Рикой, Панамой, Мексикой и Канадой.

У Бразилии по понятным причинам развитие молодёжи идёт куда лучше. Это одна из самых футбольных стран. Талантов хоть отбавляй, и их отлично замечают. Особенно мадридский «Реал», состав которого этим летом пополнит воспитанник «Палмейраса» — Эндрик.

В последних двух контрольных встречах Эндрик забил два мяча. Некоторые начали сравнивать его с легендарным Пеле. 17-летний форвард может построить выдающуюся карьеру, но важно справиться с конкуренцией и давлением, которого в связи с успехами становится всё больше.

Поддерживает во всём вундеркинда уже успевший набраться опыта к 23 годам Винисиус Жуниор. Победный гол в последней товарищеской встрече с Мексикой (3:2) Эндрик забил именно с его точной передачи. Хотя на поле один из главных претендентов на «Золотой мяч» появился лишь на 74-й минуте.

Доривал Жуниор давал молодёжи проявить себя. Несмотря на игру неосновным составом, бразильцы смотрелись намного лучше мексиканцев. Только чудом они не забили больше. В предстоящем матче тренер наверняка будет меньше экспериментировать.

До начала Кубка Америки осталось мало времени. Нужно, чтобы лидеры подошли к турниру в хорошей физической форме и с правильным настроем. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Четыре из шести последних очных встреч, включая товарищеские, закончились именно так. Две другие бразильцы выиграли со счётом 2:0.

К товарищеским матчам у жёлто-зелёных отношение более серьёзное, чем у «звёздно-полосатых». Помимо Мексики, они победили Англию (1:0), а ещё сыграли вничью с Испанией (3:3). Американцы в последних двух контрольных встречах уступили Словении (0:1) и Колумбии (1:5).

Сравнения Эндрика с Пеле неуместны. Разные поколения, совсем другой футбол. Однако в предстоящем матче вундеркинд вновь может порадовать результативностью, а также ускорить и без того стремительный прогресс. Звёздная болезнь ему не грозит. Нападающий очень скромен и трудолюбив.

Прогноз и ставки на товарищеский матч США — Бразилия 13 июня 2024 года

У сборной США есть проблемы с развитием перспективной молодёжи. Отсюда вытекают нестабильность и игровые проблемы. У Бразилии таких сложностей нет. Её состав состоит исключительно из звёзд. Как состоявшихся, так и восходящих. Конкурировать с жёлто-зелёными мало кто способен.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.