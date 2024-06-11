Виктор Немков — Шамиль Гамзатов. Брат чемпиона Bellator защитит пояс

12 июня 2024 года в Санкт-Петербурге (Россия) состоится турнир лиги «Наше Дело» 84, в титульном поединке которого сойдутся Виктор Немков и Шамиль Гамзатов. Начало события — не ранее 21:00 мск.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Немков — Гамзатов

Официальную трансляцию поединка Виктор Немков – Шамиль Гамзатов можно будет смотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Виктор Немков — Шамиль Гамзатов

Букмекеры выделяют фаворитом Виктора Немкова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.75, а на успех Шамиля Гамзатова — за 2.13. Если будет ничья — сыграет 25.0.

Прогноз на бой Виктор Немков — Шамиль Гамзатов (12.06.2024)

12 июня в Санкт-Петербурге (Россия) на КСК «Арене» пройдёт турнир «Наше Дело» 84. Возглавит кард чемпионский бой в тяжёлом весе между действующим обладателем пояса Виктором Немковым и экс-бойцом UFC и PFL Шамилем Гамзатовым.

Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, выиграл золотую медаль на ЧМ по боевому самбо. 37-летний боец представляет команду FEDOR TEAM. Его более известный младший брат Вадим также сотрудничает с Фёдором Емельяненко. Последний Император постоянно находится в углу Вадима во время поединков и ведёт своего подопечного к чемпионским титулам.

Виктор Немков засветился в лучших мировых лигах PFL и Bellator. Напомним, в профессиональных боях ММА он выступает с 2008 года. 6 марта 2024 года Виктор в бою с Хусейном Адамовым одержал победу и получил вакантный титул чемпиона «Наше Дело».

Бой прошёл по сценарию Немкова. Он с первого раунда диктовал темп и методично атаковал соперника, сделав особый упор на ударах по ноге Адамова. Виктор без раздумий вступал в размены, в которых также имел преимущество. Понимая, что он проигрывает, Хусейн во втором раунде активизировался.

Виктор спокойно выдержал натиск и методично вернул себе инициативу. Он пропустил несколько опасных ударов, но сам попал в болевые точки соперника, что привело к снижению темпа боя. Медленное развитие событий было на руку Немкову. Он усилил давление на Адамова, но тот не сдавался.

В четвёртом раунде неожиданный удар Хусейна едва не принёс ему победу, но Немков быстро восстановился, а в заключительном отрезке боя нанёс коленом неотразимый удар, который отправил Адамова в нокаут. У судей были сомнения в чистом исполнении приёма, но несколько видеоповторов подтвердили — Немков правил не нарушил. Таким образом, Виктор в тонусе и хорошей форме, чего никак нельзя сказать о его сопернике.

Шамилю Гамзатову 33 года, и у него большой опыт участия в боях самого высокого уровня. Он начинал свой путь в единоборствах с секции вольной борьбы, но из-за тяжёлой травмы был вынужден переориентироваться на боевое самбо, джиу-джитсу и кикбоксинг.

Гамзатов — чемпион России и мира по грэпплингу, победитель турнира любительского ММА Москвы и чемпион Дагестана по кикбоксингу. С таким бэкграундом переход в профессионалы был практически неизбежен.

В июле 2019 года Шамиль подписал контракт с UFC, а его дебют состоялся 9 ноября. Гамзатов выиграл бой у бразильского бойца Клидсона Абреу раздельным решением судей. Второй бой в UFC Шамиля сорвался из-за пандемии коронавируса, а затем проблемы с визой не позволили атлету продлить контракт с организацией Даны Уайта.

На что ставить?

Шамиль Гамзатов — потенциально сильный боец, но его последний поединок был в 2021 году. Три года без практики — это серьёзный пробел в карьере. Сложно сказать, в какой форме находится Шамиль и сумеет ли выдержать нагрузку. В этом плане подавляющее преимущество у Немкова, который недавно хорошо отработал бой с Адамовым. Мы считаем, что Виктор одержит победу и защитит чемпионский титул.

Ставка: победа Виктора Немкова за 1.75.