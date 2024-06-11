Роналду вернёт 2016 год. Прогноз на победителя Евро-2024

До старта чемпионата Европы по футболу остаётся всего ничего. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, болельщики вовсю обсуждают ожидания экспертов. Перед тем как разобраться с фаворитами турнира и сделать собственный прогноз на победителя, освежим в памяти формат со всеми сопутствующими.

Что? Где? Когда?

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. 24 команды-участницы, разделённые на шесть групп, проведут по три матча, чтобы выйти в раунд плей-офф. Преодолевшая ещё три матча на выбывание и победившая в финале турнира команда поднимет над головой трофей и станет обладателем титула чемпиона Европы.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в прошлом розыгрыше в финале обыграла по пенальти сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Тогда соревнования из-за пандемии прошли в 2021 году — на 11 стадионах 11 городов в 11 странах. Теперь страна-хозяйка одна — это Германия, а смещения сроков нет.

По итогам квалификации в финальном раунде чемпионата Европы — 2024 сыграют сборные Шотландии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Хорватии, Италии, Албании, Словении, Дании, Сербии, Англии, Польши, Нидерландов, Австрии, Франции, Украины, Бельгии, Словакии, Румынии, Грузии, Турции, Португалии и Чехии.

10 команд из этого списка квалифицировались с первого места в отборочных группах, другие 10 — со вторых мест. Ещё три путёвки от УЕФА были разыграны в стыковых матчах плей-офф. Сборная Германии отбор не проходила.

Саутгейт и Кейн впереди Европы всей

Главным претендентом на победу на Евро-2024, по мнению аналитиков, является сборная Англии. Сделать ставку на такое событие предлагается с коэффициентом 4.10, что эквивалентно 24% вероятности. В зависимости от букмекера значения могут варьироваться, однако порядок примерно понятен.

Причин может быть несколько. Во-первых, англичане добрались до финала в прошлый раз и проиграли лишь по пенальти. Как известно, исход серии 11-метровых зависит не только от мастерства, но и от случая. Игру они демонстрировали приличную по ходу турнира. Поэтому совершенно логично ждать от финалиста очередного прорыва.

Второй момент — текущее состояние команды. В одной квалификационной группе с Италией и Украиной она потеряла очки, лишь дважды сыграв вничью. При этом перед стартом Евро в Германии Гарет Саутгейт исключил из состава Грилиша с Мэддисоном, аргументировав это наличием других игроков в лучшей форме.

Может, оно и так. Состав у «трёх львов» действительно внушительный. Гарри Кейн только за 32 тура Бундеслиги в «Баварии» забил 36 мячей. А ведь есть ещё Фил Фоден из «Манчестер Сити», вошедший в топ-6 бомбардиров АПЛ, и Джуд Беллингем из «Реала», перед которым маячит «Золотой мяч». Одним словом — грозно!

Кто, если не Англия?

Совсем рядом в списке букмекеров идёт сборная Франции. Победу на чемпионате Европы наградили коэффициентом 5.00, что равно 20% вероятности. Состав и молодой, и свежий, и опытный. При этом французы на прошлых двух чемпионатах мира доходили до финала, а в 2018 году в России даже выиграли. То есть победный опыт имеется.

Большие надежды подаёт и хозяйка турнира. Сборная Германии прошла через многое: смена поколений, смена тренеров, провалы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Теперь же у руля молодой и смелый Юлиан Нагельсман, а ещё не забываем про домашнюю атмосферу и поддержку болельщиков. В сумме это выливается в коэффициент 6.50 и 15% вероятности.

Замыкают пятёрку главных претендентов на золотые медали сразу две сборные — Испании и Португалии. Вероятность победы оценена одинаковым коэффициентом 9.00 (11%). Но здесь шансы могут быть лучше у португальцев. Они и помнят, как выигрывать Евро (2016 год), и квалификацию провели безупречно. При этом у испанской команды ещё и группа серьёзная — Италия, Хорватия и Албания.

Прогноз на победителя чемпионата Европы — 2024 в Германии

Все претенденты смотрятся внушительно, однако по каждому есть нюансы. Команды Англии и Франции, конечно, выгодно выделяются на фоне других: состав мощный, опыт больших матчей имеется. Да только находятся они обе по одну сторону сетки и могут пересечься в полуфинале. А гадать мы бы не хотели, ведь и та, и другая достойны финала, но запросто могут оступиться в очной встрече.

От сборной Германии, на наш взгляд, ждать можно чего угодно. Юлиан Нагельсман неплохо себя показал, однако в боевых условиях мы его на новой должности фактически не видели. Товарищеские матчи, даже победные с Францией и Нидерландами, не являются показателем. Смена тренера, реформы в составе и домашняя атмосфера могут как помочь, так и быть во вред. Так что на победителей немцы не тянут.

Остаётся самое интересное — Португалия и Испания, которые вполне могут встретиться в плей-офф. Однако и тут есть два момента. Во-первых, у испанцев тяжёлая группа с Италией и Хорватией. Итальянцы и хорваты далеко не фавориты, но не исключено, что могут даже отправить «Красную фурию» в сетку к Англии и Франции. Во-вторых, испанцы сами по себе менее стабильны, чем те же англичане и французы, играть с ними не так страшно.

Сборная Португалии же по пути может наткнуться на Бельгию, Нидерланды, Германию или кого-то из группы В. И это тот самый случай, когда у страха глаза велики. В последние годы эти соперники выглядят проходимыми. А учитывая, что сами португальцы везут интересный, крепкий состав с неувядающим Криштиану Роналду, шансы дойти до финала вполне осязаемы.

Роберто Мартинес, ставший главным тренером Португалии не так давно, наверняка особенно мотивирован. А помимо Роналду, ему будут помогать такие мастеровитые футболисты, как Бруну Фернандеш из «МЮ», Бернарду Силва из «Ман Сити», Диогу Жота из «Ливерпуля» и другие. Даже Жозе Моуринью отметил, что этот состав лучший из тех, что когда-либо был. Возможно, не лучший, но как минимум конкурентный.

Про безупречное выступление португальцев в отборочном цикле чемпионата Европы тоже забывать не будем. Если же добавить к этому недавний товарищеский матч с Хорватией, где чувствовался сильный запас по возможностям команды, то получим оправданного претендента на победу на Евро в Германии. Пока Англия и Франция будут выяснять отношения между собой, чемпионы Евро-2016 могут освежить коллекцию трофеев.

Ставка: сборная Португалии выиграет Евро-2024.