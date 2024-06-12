Роналду покажет Мбаппе и Кейну, кто здесь батя. Гонка бомбардиров Евро-2024

Чемпионат Европы 2024 года стартует совсем скоро, 14 июня, а потому всё внимание — на стадионы Германии. Эксперты и букмекеры уже сделали свои прогнозы на итоги группового этапа, а также предсказали фаворитов и победителя всего турнира. Осталось разобраться с главным бомбардиром Евро-2024.

Кейн и Мбаппе соревнуются, Роналду догоняет

По мнению аналитиков, в гонке бомбардиров на чемпионате Европы в Германии два очевидных фаворита — это Гарри Кейн и Килиан Мбаппе. В зависимости от букмекерской конторы коэффициенты могут меняться, но порядок вероятности остаётся везде плюс-минус одинаковый. Важно также отметить, что подсчёт ведётся с учётом дополнительного времени, но без послематчевых пенальти.

Если нападающий Англии забьёт больше голов по итогам турнира, сыграет коэффициент 6.70. Это около 15% вероятности. Поставить на победу француза по голам предлагают в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00 — чуть больше 16% вероятности. Замыкает тройку претендентов на «Золотую бутсу» Криштиану Роналду. Если португалец окажется результативнее, сыграет коэффициент 13.00 (7%).

В пятёрку входят также Джуд Беллингем (коэффициент 16.00 и 6% вероятности) с Ромелу Лукаку (17.00 и 5%). Остальным букмекеры предлагают коэффициенты не ниже 20.00. Соответственно, шансы — от 5% и ниже. Сюда входят Оливье Жиру, Антуан Гризманн (оба — Франция), Букайо Сака, Коул Палмер (оба — Англия), Альваро Мората (Испания), Никлас Фюллькруг (Германия) и другие.

Последних обсуждать, вероятно, действительно не стоит, а вот от первой троицы ждём яркой игры. Килиан Мбаппе недавно завершил эпопею с переходом в мадридский «Реал», а потому может полностью сконцентрироваться на сборной Франции. Нападающий за 48 матчей прошедшего сезона в «ПСЖ» во всех турнирах забил 44 мяча, то есть в среднем по 0,91 гола за игру.

При этом за восемь игр квалификации Евро-2024 в сборной Франции Мбаппе отличился девять раз (1,1 гола за игру). У его главного конкурента, Гарри Кейна, получился сезон ничуть не хуже. На клубном уровне в сезоне-2023/2024 за «Баварию» англичанин провёл 45 матчей и отличился 44 раза, то есть 0,98 гола за встречу. Даже лучше, чем у француза. Плюс ещё восемь мячей в восьми матчах квалификации за Англию.

Прогноз на гонку бомбардиров чемпионата Европы 2024 года в Германии

Статистика Килиана Мбаппе и Гарри Кейна не может не впечатлять. Француз и англичанин действительно заслуживают быть фаворитами в гонке бомбардиров у букмекеров. И на клубном уровне, и в сборной у них полный порядок с результативностью и пользой для команды. Однако, на наш взгляд, солидную конкуренцию им может составить Криштиану Роналду.

Во-первых, португалец провёл шикарный сезон в Саудовской Аравии — 44 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, включая азиатскую Лигу чемпионов, и 44 гола суммарно. То есть нападающему требуется ровно одна игра, чтобы забить. А ведь ему уже 39 лет! Форма шикарная для любого возраста. Для сравнения, Кейну только в конце июля стукнет 31 год, а Мбаппе пока всего 25 лет.

Вы справедливо можете заметить, что уровень чемпионата Саудовской Аравии далёк даже от уровня не самых сбалансированных Лиги 1 и Бундеслиги. Однако взгляните на достижения Роналду за время квалификации Евро-2024 на уровне сборной. Криштиану принял участие в 9 из 10 туров и забил 10 мячей. Причём часто случалось такое, что его меняли за 15-25 минут до финального свистка.

Если и этот аргумент звучит не очень убедительно, тогда обратимся к соперникам фаворитов бомбардирской гонки. Франции и Килиану Мбаппе в группе D достались сборные Польши, Австрии и Нидерландов. С поляками, разумеется, можно рассчитывать на доминирующий футбол, а вот австрийцы были хороши и против Швеции, и против Бельгии на отборе. Голландцы — в принципе не подарок.

Гарри Кейну же придётся преодолевать сразу несколько препятствий. Первое — собственная тактика Гарета Саутгейта с оборонительным уклоном. Забивать много в таких условиях непросто, как мы помним из опыта прошлого Евро. При этом придётся вскрывать Данию, Сербию и Словению. Датчане всегда отличались внимательностью, а сербам и словенцам ничего не остаётся, кроме как окопаться в штрафной.

Криштиану Роналду, в свою очередь, получил в группу F сборные Турции, Чехии и Грузии. И никто из них не обладает эталонным «автобусом». Судя по квалификации, турки сами играют и дают играть сопернику. Чехи в целом нестабильны, а недавно поменяли тренерский штаб. Что из этого выйдет — вопрос. Грузинская команда вообще чудом попала в финальный раунд, по пути получив 1:7 от Испании.

Всё это хорошие шансы для сборной Португалии не только выйти в плей-офф, но и пробиться к финалу чемпионата Европы. Лично Роналду получит прекрасную возможность стать лучшим бомбардиром на втором Евро подряд (пять голов на Евро-2020 держим в уме), а также напоследок показать, кто здесь главный. Едва ли 39-летний ветеран дотянет до следующего ЧЕ в таком же темпе.

Ставка: Роналду станет лучшим бомбардиром ЧЕ-2024.