Экспресс с коэффициентом 7.99: Винисиус и Эндрик деклассируют сборную США

Совсем скоро начнётся чемпионат Европы по футболу. 14 июня состоится матч открытия турнира. А пока мы довольствуемся оставшимися товарищескими встречами, на которые следует обратить внимание. Также продолжаются стыковые матчи в Испании. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.99 на игры, которые запланированы на сегодня.

Прогноз на матч «Эйбар» — «Овьедо»

Первая встреча между командами завершилась в нулевую ничью. Поэтому у обоих клубов равные шансы пройти в следующий раунд и побороться за повышение. «Оружейники» финишировали на третьей строчке в Сегунде, с отставанием всего в одно очко от оформившего прямой выход в Примеру «Вальядолида». Подопечные Хосебы Эчеберриа на протяжении сезона хорошо выступали на домашнем стадионе, выиграв 14 из 21 встречи.

«Овьедо» заканчивал сезон Сегунды на шестом месте. Пройти в стыковые матчи клубу удалось только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, ведь у «Расинга» было ровно столько же очков — 64. Игра на выезде у «синих» часто не ладится. В последних пяти встречах на выезде они потерпели три поражения. Поэтому у «оружейников» будет преимущество.

В матче последнего тура Сегунды эти команды провели очный матч на поле «Эйбара», который выиграл со счётом 4:3. На этот раз ждать такого количества голов не следует. Всё-таки чувствуется ответственность за результат. Но в домашней обстановке шансы «оружейников» вырастут в несколько раз. Мы предлагаем ставку на победу подопечных Эчеберриа за 1.92.

Прогноз на матч США — Бразилия

Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022. Следом она неудовлетворительно выступила в Золотом кубке КОНКАКАФ, но чуть позднее выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Главная задача Грегга Берхалтера — это работа над стабилизацией игры и результатов команды. Справляется он с этим не так удачно, как хотелось бы.

У «звёздно-полосатых» хорошая самоотдача, здоровая конкуренция за место в основе и уйма энергии. Однако не все футболисты регулярно получают игровое время на клубном уровне, а ещё в составе сборной недостаточно опытных спортсменов, обладающих лидерскими качествами. Всё это приводит к частым неудачам.

У Бразилии по понятным причинам развитие молодёжи идёт куда лучше. Это одна из самых футбольных стран. Талантов хоть отбавляй, и их отлично замечают. Особенно в составе мадридского «Реала», который этим летом пополнит воспитанник «Палмейраса» — Эндрик.

Поддерживает во всём вундеркинда уже успевший набраться опыта к 23 годам Винисиус Жуниор. Победный гол в последней товарищеской встрече с Мексикой (3:2) Эндрик забил с его точной передачи. Хотя на поле один из главных претендентов на «Золотой мяч» появился лишь на 74-й минуте.

До начала Кубка Америки осталось мало времени. Нужно, чтобы лидеры подошли к турниру в хорошей физической форме и с правильным настроем. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Четыре из шести последних очных встреч, включая товарищеские, закончились именно так.

Прогноз на матч Эквадор — Боливия

Эквадор получает шанс искупить вину за неудачные выступления в последних двух встречах. Хотя стоит учитывать, каким высоким был уровень его соперников, но оправдание ли это? «Триколор» уступил Италии со счётом 0:2 и Аргентине — 0:1. Зато перед этой серией поражений обыграл Гватемалу — 2:0. Наверняка на поле выйдет Эннер Валенсия. Его опыт пригодится в такой игре.

Боливия тем временем проиграла Мексике со счётом 0:1. Это был очень тяжёлый матч, и предстоящий — ничуть не слабее. Причём «зелёные» лишились защитника Хесуса Сагредо, который получил травму. До поражения мексиканцам команда одержала победу во встрече с Андоррой — 1:0.

Шансов у «зелёных» откровенно маловато. Всё-таки сборная Эквадора на порядок сильнее даже по составу. Плюс она выигрывала у Боливии последние шесть очных встреч подряд. Последний раз подопечные Феликса Санчеса Баса победили со счётом 2:1. Предлагаем поставить на победу эквадорцев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Эйбара» в матче с «Овьедо» за 1.92.

Ставка 2: победа Бразилии во встрече с США и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Ставка 3: победа Эквадора в игре с Боливией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Общий коэффициент: 1.92 Х 2.03 Х 2.05 = 7.99.