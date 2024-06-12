«Даллас» — «Бостон», третий матч. Попытки Дончича спасти серию тщетны

13 июня состоится третий матч финала плей-офф НБА «Даллас» — «Бостон». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Маверикс» можно за 1.76, а шансы «Селтикс» оценили коэффициентом 2.11.

Коэффициенты букмекеров на третий матч финала плей-офф НБА «Даллас» — «Бостон» 13 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» получится результативной: тотал больше 211.5 очка идёт за 1.85, а тотал меньше 211.5 очка — за 1.93. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.25.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Даллас» — «Бостон» (13.06.2024)

13 июня в третьем матче финальной серии НБА «Даллас Маверикс» будет принимать «Бостон Селтикс» на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Арбитр введёт мяч в игру в 3:30 мск.

В этой серии «Даллас» пока не смог найти способ противостоять разыгравшейся атаке «Бостона». В первой игре «Маверикс» уступили «Селтикс» без вариантов со счётом 89:107, а во второй встрече перестроились и боролись практически на равных. Тем не менее в заключительной четверти не справились с давлением и потерпели поражение — 98:105.

Таким образом, перед двумя домашними встречами подопечные Джейсона Кидда проигрывают со счётом 0-2 в серии. Если им не удастся одержать победу в этом матче, то их шансы на чемпионство будут практически равны нулю. Дело в том, что в истории НБА никто не выигрывал титул, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-3.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг играют главные роли у «Далласа» в этом финале. Во второй встрече словенец оформил трипл-дабл: набрал 32 очка, сделал 11 подборов и отдал 11 передач. Но этого оказалось недостаточно для победы. Лука уже давно играет с травмой, и состояние его колена перед каждой встречей оказывается в центре внимания.

Кайри Ирвинг в минувшей игре вновь не впечатлил. Защитник реализовал всего 7 из 18 бросков и совершил две потери в ключевой момент. В отличие от него, Пи Джей Вашингтон прибавил по сравнению с первым матчем и набрал 17 очков.

Главная причина неудачной игры «Далласа» — низкий процент попадания трёхочковых бросков, а это ключевой фактор, способный перевесить чашу весов в пользу одной из команд. Интересно, что в минувшей игре у «Далласа» было больше подборов (43), но «Маверикс» не использовали это преимущество.

Серия проходит по вполне предсказуемому сценарию: «Даллас» старался набирать очки в «краске», в то время как «Селтикс» полагаются в основном на дальние броски. У «Бостона» налажена комбинационная игра за счёт быстрого движения мяча. В минувшей встрече Джо Маззулла сократил ротацию и выпустил на площадку только восемь игроков.

Джру Холидэй стал лучшим баскетболистом «Бостона» в последней встрече. Игрок набрал 26 очков и сделал 11 подборов. Он был хладнокровен и точен, реализовав 11 из 14 бросков с игры. Традиционно полезно сыграл Джейлен Браун, который набрал 21 очко.

Джейсон Тейтум сосредоточился на командной работе. В его активе 18 очков, 12 передач и девять подборов — он чуть не дотянул до трипл-дабла. Тот факт, что Тейтум, являющийся лидером команды, реализовал лишь 6 из 22 бросков, а команда выиграла матч, говорит о том, насколько хорошо «Бостон» выполняет тренерские установки.

Два матча подряд «Селтикс» не позволили сопернику набрать 100 очков. Они защищаются на периметре так плотно, что «Маверикс» постоянно приходится бросать с сопротивлением, что сказывается на точности трёхочковых. Кроме того, под своим кольцом подопечные Маззуллы имели преимущество. Учитывая состояние лидера «Далласа» Дончича, который играет с травмой, рекомендуем ставку на победу «Бостона» за 2.11.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Даллас» — «Бостон» 13 июня 2024 года

Главной особенностью защиты «Бостона» является взаимозаменяемость при заслонах. «Селтикс» при любом размене не снижают качества обороны и плотно держат периметр. Справиться с этим «Даллас», у которого не в полном порядке Дончич и не в лучшей форме Ирвинг, не в состоянии. Кроме того, Уайт и Холидэй не уступают в скорости и ловкости Кайри. Мы предполагаем, что «Бостон» одержит победу.

Ставка: победа «Бостона» за 2.11.