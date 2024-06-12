«Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Каталонцы выйдут в финал, но не благодаря Бальде

По окончании аренды нападающий вернётся в «Спартак». Устремившимся в Примеру сине-белым он абсолютно не нужен.

13 июня состоится ответный матч полуфинала плей-офф за повышение «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-синих можно с коэффициентом 1.95. Успех красно-белых оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф за повышение «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон 13 июня 2024 года

Букмекеры считают, что ответный матч «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на второй матч плей-офф за повышение в Примеру «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон (13.06.2024)

Закончился сезон чемпионата Испании. Также близится к завершению борьба за получение прописки в Примеру. 13 июня состоится ответный матч полуфинала плей-офф за повышение. В Барселоне местный «Эспаньол» примет хихонский «Спортинг». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч, несмотря на то что он проходил в Хихоне, «Эспаньол» выиграл со счётом 1:0. Отличился Хавьер Пуадо с передачи бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта. Крайне маловероятно, что «Спортингу» удастся взять реванш.

В составе хихонского клуба нет известных имён. Как и многие другие команды Сегунды, из-за сильно ограниченных ресурсов он делает ставку на молодёжь. А самых перспективных юных игроков зачастую при первых же проблесках таланта покупают гранды.

У «Эспаньола» резервов будет поболее. В составе клуба есть экс-форвард «Райо Вальекано» Сальви, опытный защитник Виктор Руис и воспитанник «Барселоны» Серхи Гомес. Последний, правда, получил красную карточку в первом матче с хихонским «Спортингом» за неспортивное поведение на 90-й минуте.

Предстоящую встречу Серхи Гомес пропустит ввиду дисквалификации. Также невелик шанс, что на поле появится арендованный у московского «Спартака» на сезон Кейта Бальде. В составе бело-синих он принял участие в 21 матче, в которых не отметился результативными действиями.

В «Эспаньоле» чётко решили, что контракта с Бальде не будет. Команда смотрится гораздо лучше и собраннее без него. В первом матче с хихонским «Спортингом» она создала 2.24 xG. Дома каталонцы должны выступить ещё увереннее.

«Спортинг», в отличие от «Эспаньола», пробрался в зону стыков на тоненького. Он лишь на одно очко опередил «Расинг». По ходу сезона красно-белых очень сильно штормило. Они выиграли только 18 из 42 матчей в Сегунде, а также 11 раз сыграли вничью. У бело-синих поражений почти в два раза меньше.

Хорошо показывает разницу в классе между клубами и готовность к Ла Лиге их выступление в Кубке Испании. «Эспаньол» добрался до 1/16 финала, в которой досадно уступил крепкому середняку Примеры — «Хетафе» (0:1). В предыдущих раундах он победил «Менсахеро» (2:0) и «Вальядолид» (3:1).

Хихонский «Спортинг» выступил хуже. В первом раунде турнира он победил «Гихуэло» (3:0), а во втором уступил «Унионистас де Саламанке» (0:2). Поставить на то, что «Эспаньол» победит красно-белых в ответном полуфинальном матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Поддержка родных болельщиков даст бело-синим весомое преимущество. Дома они победили только в 1 из 21 матча в Сегунде и восемь раз сыграли вничью. За этот период каталонцы забили 39 мячей, а пропустили только 18.

Хихонский «Спортинг» тоже неплохо выступает дома, но вот в гостях он уязвим. Красно-белые проиграли 10 из 21 матча во втором по значимости дивизионе Испании на выезде и пять раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили лишь 19 голов, а пропустили 24.

Прогноз и ставки на второй матч плей-офф за повышение «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон 13 июня 2024 года

Если на выезде «Эспаньол» смотрелся лучше и сумел победить «Спортинг», то дома он тем более должен выиграть без особых проблем. У красно-белых серьёзные проблемы с выездами. Плюс у каталонского клуба лучше комплектация состава и результаты на дистанции.

Ставка: победа «Эспаньола» за 1.95.