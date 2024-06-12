Возрождение «Спартака» или традиции «Зенита»? Жеребьёвка Кубка России дарит много интриг

Никогда не знаешь, чего ожидать от команд РПЛ.

Всего несколько дней прошло с триумфа «Зенита» в Суперфинале Кубка России, а уже состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ сезона-2024/2025. Участие примут 16 команд Российской Премьер-Лиги.

Новый формат Кубка России снискал популярность у болельщиков, поэтому решено оставить прежний облик. В группе каждая команда проведёт по шесть матчей. Клубы, занявшие первое и второе места, получают путёвку в четвертьфинал Пути РПЛ. С третьего места открывается дорога в Пути регионов.

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

Группа А

«Динамо» (Москва);

«Спартак»;

«Крылья Советов»;

«Динамо» (Махачкала).

Группа В

«Локомотив»;

«Ростов»;

«Оренбург»;

«Химки».

Группа С

«Краснодар»;

ЦСКА;

«Ахмат»;

«Пари НН».

Группа D

«Зенит»;

«Рубин»;

«Факел»;

«Акрон».

«Спартак» или «Динамо» — третьего не дано?

В группе А фаворитом букмекеры выбрали «Спартак». Первое место красно-белых в турнирной таблице оценивается коэффициентом 2.00. В очередной раз воодушевление в спортивном мире вызвано сменой главного тренера и верой в то, что уж этот специалист точно знает дорогу к трофеям. Деян Станкович сделал себе имя, будучи игроком «Интера» и «Лацио», но как он адаптируется к реалиям РПЛ?

«Спартаку» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Динамо», которое заметно прибавило и в минувшем сезоне едва не стало чемпионом РПЛ. Если удача будет на стороне подопечных Марцела Лички и бело-голубые возглавят группу А, сыграет коэффициент 2.40.

Судя по всему, участь «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» — бороться за третье место. Конечно, если кто-то из фаворитов не угодит в кризис. Букмекеры не верят в шансы самарцев занять первое место в таблице и оценивают подобный исход коэффициентом 8.50.

Нельзя сбрасывать со счетов «Химки»

В группе В подобралась сильная компания, но букмекеры уверенно выделяют «Локомотив» фаворитом. Коэффициент 1.70 отражает высокие шансы железнодорожников занять итоговое первое место в таблице. Главный тренер Михаил Галактионов продлил контракт и должен успешно завершить строительство мощной команды.

Валерий Карпин с «Ростовом» заслужил репутацию грозы авторитетов. Его подопечным не хватает стабильности, но в отдельно взятой игре они могут доставить серьёзные неприятности топ-клубам.

«Оренбург» и «Химки» пока не выглядят командами, способными бросить вызов «Локомотиву» в борьбе за первое место в таблице, но Кубок России часто радует сенсациями. Можно рискнуть и поставить на победу красно-чёрных в группе В за 11.0.

Марко Николич или Магомед Адиев — от кого ждать лучшей игры

Крепкая и ровная группа С. «Краснодар», судя по всему, останется без Матвея Сафонова, который должен перейти в «ПСЖ». Но букмекерами «быки» видятся фаворитами в борьбе за первое место в группе с коэффициентом 2.00. Во многом от того, насколько эффективно сумеет тренерский штаб краснодарцев компенсировать потерю голкипера, будет зависеть результат. Ведь недаром говорят, что вратарь — половина команды.

ЦСКА с Марко Николичем начинает новый этап в истории и вряд ли откажется от претензий на первую строчку в таблице группы С. Сербский специалист хорошо знаком с реалиями РПЛ, и много времени на раскачку ему точно не потребуется. Сделать ставку на то, что армейцы завершат групповой этап на первом месте, можно за 2.40.

Чудом спасшийся от вылета «Пари НН» и «Ахмат» вряд ли сдадутся без борьбы. Магомед Адиев, возглавивший грозненцев, со сборной Казахстана доказал свой высокий класс. Интересно смотрится ставка за 8.00 на победу «Ахмата» в группе, ведь обыгравший Данию тренер способен на сенсацию!

Защитит ли «Зенит» титул?

«Зенит» начнёт защиту титула с высокими шансами занять первое место в таблице группы D. По крайней мере, букмекеры оценили подобный исход коэффициентом 1.26. Если Сергей Семак будет мотивировать команду выкладываться на 100%, то конкурентам придётся лишь озаботиться борьбой за вторую строчку.

«Рубин» и «Факел» — это команды примерно одного уровня, а вот за «Акроном» в компании клубов РПЛ будет интересно понаблюдать. Если тольяттинцы или воронежцы займут итоговое первое место, то сыграет коэффициент 11.0, а это сравни джекпоту!

Прогноз

Букмекеры признают «Зенит» фаворитом Кубка России. Поставить на то, что подопечные Сергея Семака защитят титул, можно за коэффициент 3.50, но мы рекомендуем не торопить события, а рассмотреть иной вариант.

Новый наставник «Спартака» Деян Станкович — это сильный специалист и уже достиг немало на тренерском поприще. В 2019 году он возглавил «Црвену Звезду» и трижды привёл клуб к золотым медалям чемпионата Сербии, два раза взял Кубок страны и дважды выводил команду в плей-офф Лиги Европы. Поверим в его тренерский талант и предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» в Кубке России за 7.00.

Ставка: «Спартак» выиграет Кубок России за 7.00.