Германия — Шотландия. Нагельсман покажет, кто хозяин Евро-2024

Бундестим стартует на домашнем чемпионате Европы с победы. Юлиан хорошо её подготовил.

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.31. Успех шотландцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Германия — Шотландия 14 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Германия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Шотландия (14.06.2024)

Начинается финальный раунд Евро-2024. 14 июня состоится матч открытия, в котором хозяйка турнира — Германия — примет Шотландию. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Юлиан Нагельсман хорошо подготовил сборную к домашнему чемпионату Европы, но пространство для улучшения есть. Так считает Тони Кроос, и не только. Полузащитник мадридского «Реала» поделился мнением, что потенциал большой, и, если удастся его реализовать, национальная команда будет способна обыграть любого соперника.

С чемпионом мира и первым немецким футболистом в истории, шесть раз выигравшим Лигу чемпионов, не поспоришь. Брака в игре сборной Германии не так много, но он есть. Возглавь Нагельсман бундестим раньше, о многих проблемах давно было бы забыто. Тренер собрал очень сбалансированный состав, возможности которого выглядят неограниченными.

Не закрыт разве что вопрос с вратарской позицией. Огромный опыт, лидерские качества и грамотное управление защитой Мануэля Нойера очень нужны сборной, но голкиперу уже 38 лет. В последней товарищеской встрече с Грецией (2:1) он допустил грубую ошибку, отбив мяч перед собой. Партнёры поддержали вратаря, добыли волевую победу, но осадок и опасения остались.

На замену есть Марк-Андре тер Штеген, но на него плохо влияет конкуренция с Нойером за место в основе. Вратарь здорово выступает на клубном уровне, однако в составе национальной команды теряется и допускает простые ошибки. Выбор Нагельсмана в пользу Мануэля выглядит логичным.

Больше явных уязвимых мест у бундестим не наблюдается. У неё много опытных игроков и подрастают два больших молодых таланта — Джамал Мусиала и Флориан Вирц. Были опасения, что последний не успеет восстановиться от травмы до начала Евро-2024, но всё обошлось. Сообщается, что в предстоящем матче он выйдет в стартовом составе.

У сборной Шотландии ресурсов гораздо меньше. В её составе числится немало классных игроков, но они не обладают качествами, классом и техникой, которые есть у Антонио Рюдигера, Тони Крооса, Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Два лидера «тартановой армии» — Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей — даже не являются лидерами своих клубов.

Благодаря Стиву Кларку полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал одним из главных открытий квалификации на Евро-2024. В восьми встречах отбора на турнир он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Были предпосылки к тому, что «тартановая армия» станет одним из главных открытий чемпионата Европы в Германии.

Шотландцы выиграли все пять первых матчей квалификации на Евро-2024. Прекрасно отлаженная Стивом Кларком система и характер футболистов стали залогом успеха. Сборная демонстрировала слаженную командную игру. Она даже уверенно победила Испанию (2:0).

Правда, после поражения во встрече 6-го тура отбора на Евро-2024 с испанцами (0:2) подопечные Стива Кларка утратили уверенность в себе и победный настрой. Следом они сыграли вничью с Грузией (2:2) и Норвегией (3:3), а в недавних контрольных матчах уступили Нидерландам (0:4) и Северной Ирландии (0:1), сыграли вничью с Финляндией (2:2), и победили Гибралтар (2:0).

Поставить на победу Германии в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Пять из шести последних очных встреч, в которых бундестим выступала в качестве хозяйки, закончились именно так. Ещё одна игра была товарищеской.

Вполне вероятно, шотландцы навяжут борьбу немцам и сумеют забить один, а то и два гола. Однако для подопечных Нагельсмана важно начать домашний розыгрыш чемпионата Европы с победы. Во-первых, она подарит уверенность. Во-вторых, даст понять остальным, кто является хозяином турнира.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Германия — Шотландия 14 июня 2024 года

Сборная Германии подходит к началу домашнего чемпионата Европы в отличном тонусе. Единственное — вратарская позиция у неё не очень надёжная. За счёт этого у Шотландии есть шанс дать достойный отпор. Тем не менее всё, в том числе история очных встреч, предрасполагает к результативной победе бундестим.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.