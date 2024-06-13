«Эдмонтон» — «Флорида», третий матч. Бобровский выдержит напор Макдэвида

14 июня состоится третий матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2.23, а шансы «Пантерз» оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 14 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Флорида» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.76. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 2.10.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Эдмонтон» — «Флорида» (14.06.2024)

14 июня в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Флориду» на арене «Роджерс Плэйс». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Перед третьим матчем в серии «пантеры» побеждают со счётом 2-0. Они при поддержке болельщиков выиграли две встречи (3:0 и 4:1), организовали комфортное преимущество и забрали инициативу. Огромное влияние на успех «Флориды» оказал голкипер Сергей Бобровский.

Вратарь «Пантерз» в целом проводит отличный сезон, а к финальной серии вышел на пик формы. Целенаправленно ли была построена подготовка россиянина тренерским штабом или так сложились обстоятельства, но Бобровский тащит практически всё. Россиянин за два матча совершил всего лишь одну ошибку, которая привела к пропущенной шайбе, а в остальном играл безупречно.

Одним из факторов, который помог Бобровскому сохранить силы, эмоции и концентрацию на решающем отрезке плей-офф, стал переход «Флориды» на оборонительный стиль. Команда меньше допускает моментов у своих ворот и создаёт помехи сопернику при бросках. Кроме того, Сергей редко отражает шайбу перед собой на пятачок, что кратно снизило риск получить гол на добивании.

Именно с таким стилем «Флориды» ничего не может поделать «Эдмонтон». Обладающие мощнейшей линией атаки «Ойлерз» во главе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем раз за разом беспомощно утыкались в вязкую защиту «Пантерз». Наставник «нефтяников» Крис Ноблох шёл на различные ухищрения, но заставить ошибаться соперника не сумел.

Обязательно отметим, как качественно играют при нейтрализации большинства «пантеры». В предыдущих сериях Макдэвид и Драйзайтль регулярно наказывали соперников голами за нарушения правил, а тут как отрезало.

В пользу «Флориды» и опыт игры в финальной серии. В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли «пантеры» также дошли до решающих матчей, в которых проиграли «Вегасу». Теперь подопечные Пола Мориса внешне не показывают, что испытывают давление, и держатся уверенно.

Кроме Бобровского, стабильно проводит финальную серию Владимир Тарасенко. Вот уж кому явно повезло с новым клубом. Напомним, сезон россиянин начал в «Оттаве», а затем был обменян во «Флориду». Нападающий не блещет результативностью, но качественно работает на команду. Всего в этом плей-офф он набрал по системе «гол+пас» семь очков.

«Эдмонтон» оказался в сложной ситуации, поскольку лишён права на ошибку. Не работает большинство, а способа поставить в тупик Бобровского тренерский штаб «нефтяников» пока не нашёл. В свою очередь, «пантерам» ничего не нужно выдумывать, а достаточно придерживаться привычного плана. Учитывая пик формы Бобровского, предлагаем сделать ставку на победу «Флориды» с учётом овертайма за 2.10.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 14 июня 2024 года

«Пантерз» ведут в серии со счётом 2-0. Они уверены в себе, и им достаточно придерживаться привычного плана на игру, чтобы добиться результата. «Ойлерз» не выдержали психологического давления, которое привело к срыву и некрасивому приёму Леона Драйзайтля на Александре Баркове во второй игре. В целом линия нападения «нефтяников» не справляется от слова совсем, особенно Коннор Макдэвид, поэтому всё складывается в пользу «Флориды».

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 2.10.