Всего лишь четыре игрока, выступающих в России, поехали в Германию. Каковы их шансы на гол или выход в плей-офф? Будем разбираться.

Футболисты из РПЛ или Первой лиги забьют хотя бы один гол на Евро-2024?

Долгожданный Евро-2024 стартует уже 14 июня. В матче открытия Германия как хозяйка турнира будет принимать Шотландию. Дальше будет только интереснее. Всего на чемпионате Европы сыграют представители 40 лиг.

Больше всего игроков поехали на Евро-2024 из английских лиг – 96. Представителей итальянских чемпионатов немного меньше – 91. Также в тройку вошли футболисты, выступающие в Германии – 77.

Но нам же интереснее, кто же поехал из России? Имеет ли право на жизнь предложенный букмекерами варианты ставки, что футболисты из РПЛ или Первой лиги забьют хотя бы один гол на Евро-2024, с коэффициентом 6.00.

К сожалению, на этом ЧЕ футболистов из российских лиг совсем мало. Их четверо. Но есть и хорошие новости. Хотя с какой стороны посмотреть. Например в 2000 году на чемпионате Европы не было ни одного спортсмена, играющего на клубном уровне в России. Хотя бы не антирекорд. Но по сравнению с минувшим Евро – четыре – это невероятно мало.

Да, на минувшем турнире в 2021 году играло 32 представителя российских лиг. Но давайте вспомним, что и наша сборная принимала участие в том чемпионате Европы. Поэтому список был настолько большим. А вот в 2000-м ситуация была схожей — Россия не отобралась на Евро.

Марио Митаю и Мирлинду Даку не повезло с группой

В состав Албании на чемпионат Европы попали сразу двое футболистов, выступающих на клубном уровне в России. Марио Митай играет на позиции защитника в «Локомотиве». За два сезона в РПЛ он не забил ни одного мяча. Даже больше — не отдал ни одного результативного паса.

Албанцы попали в очень тяжёлую группу вместе с Испанией, Хорватией и Италией. Рассчитывать на какой-то всплеск или сенсацию в таком окружении не приходится. Даже забить гол хотя бы одной из этих сборных – невероятная задача.

Мирлинд Даку — 24-летний нападающий, играющий за «Рубин». Он провёл неплохой сезон, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Статистика хорошая, но для РПЛ. В недавних товарищеских встречах он просидел на скамейке, не получив даже малейшего шанса проявить себя. Кстати, на выход Албании из группы дают коэффициент 4.30.

Ванья Дркушич способен на чудо?

Ещё один футболист из России, играющий на позиции защитника, поехал на Евро-2024. Дркушич будет выступать за сборную Словении. Ванья вместе с «Сочи» провёл очень слабый сезон, и команда вылетела в Первую лигу. Ожидать, что он вдруг заиграет и даже забьёт гол хоть кому-нибудь в группе, не стоит.

Разве что случится какое-нибудь чудо в исполнении словенцев. Они попали в одну группу с Данией, Англией и Сербией. На выход в плей-офф команды защитника «Сочи» можно поставить с коэффициентом 2.40.

Срджан Бабич не подведёт «Спартак»

В одной группе с Дркушичем будет играть и другой футболист, выступающий в России. Речь о Срджане Бабиче. У защитника «Спартака» есть богатый опыт, благодаря которому он может пробиться в основной состав.

Только бы ему дали шанс это сделать, ведь в последних товарищеских встречах Бабич просидел на скамье запасных. В марте он выходил на поле в футболке сборной Сербии на матч с Кипром, который завершился победой «белых орлов» со счётом 1:0. Но в июне Драган Стойкович его услугами не пользовался.

Если Сербия вместе с защитником «Спартака» выйдет из группы, сыграет коэффициент 1.60. Это вполне вероятно. Но вот что Срджан забьёт гол – фантастика.

Что в итоге?

В итоге вероятность, что один из четырёх представителей РПЛ и Первой лиги забьёт хотя бы гол на Евро-2024, ничтожна мала. Трое из них это защитники, а нападающий «Рубина» вряд ли будет проходить в основной состав. Ставки, что кто-то из них забьёт, принимают с коэффициентом 6.00, а вот на то, что никто из них не забьёт, можно поставить за 1.10.

Намного больше вероятность, что один из футболистов, представляющих российские клубы, выйдет в плей-офф чемпионата Европы. Сербия или Словения вполне может это сделать. Вероятнее всего, получится у «белых орлов». Коэффициент на это событие равен 1.60.

Ставка 1: ни один из представителей РПЛ и Первой лиги не забьёт на Евро-2024 за 1.10.

Ставка 2: Сербия выйдет в плей-офф Евро-2024 за 1.60.