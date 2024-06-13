Молодой Килиан или ветераны Гарри и Криштиану — кто окажется на волне успеха?

Кейн, Роналду или Мбаппе — кто забьёт больше голов на Евро-2024?

Есть разные типы фанатов. Преобладают, наверное, те, кто переживает за команды. Однако немало и тех, которые болеют персонально за футболистов. Последнему типу будет более интересна эта статья. В ней пойдёт речь о кумирах миллионов, которые забивают голы пачками.

Сколько голов забьют на Евро-2024 Гарри Кейн, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе? Искусственный интеллект считает их главными претендентами на приз лучшему игроку турнира. Сборные этих нападающих пребывают на подъёме и видятся одними из главных фаворитов.

Кейн умеет бить не только рекорды Бундеслиги

Англичанин провёл шикарный с точки зрения результативности сезон. В 45 матчах в составе «Баварии» он записал на свой счёт 44 гола. Заключить пари на то, что на Евро-2024 Кейн забьёт больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Подспорье Гарри будет составлять Джуд Беллингем, но слишком много забитых мячей и дублей от нападающего ждать не стоит. Сборной Англии на Евро-2024 досталась далеко не самая удобная группа. В соперниках Дания, Сербия и Словения, обладающие хорошей крепостью в защите, а в плей-офф отличиться будет ещё труднее.

Мбаппе воодушевит переход в «Реал»

Сборная Франции выступает на крупных турнирах куда увереннее, чем Англия. У неё другой менталитет и качественнее отлажены процессы внутренней кухни. Отсюда следует, что у Мбаппе возможностей больше, чем у Гарри Кейна. Дидье Дешам помог ему стать безоговорочным лидером национальной команды. Килиан доказал, что заслуживает капитанскую повязку больше прочих.

Мбаппе только 25 лет, а он уже занимает третье место в списке лучших бомбардиров «трёхцветных». Недавно он стал футболистом мадридского «Реала». Килиан с большим оптимизмом смотрит в будущее. Он поймал вдохновение и счастлив. Поставить на то, что француз забьёт на Евро-2024 больше Гарри Кейна, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

Ещё можно заключить пари на то, что Мбаппе оформит больше 0.5 хет-трика за коэффициент 2.60. На групповом этапе квалификации на Евро-2024 Килиан дважды забил по два мяча во встречах с Нидерландами, а ещё в финальном раунде чемпионата мира в Катаре оформил два дубля и один хет-трик. Ему без разницы, какого уровня соперникам забивать.

Роналду вспомнит лучшие годы

Самое интересное осталось на закуску. Криштиану Роналду едет на рекордный шестой чемпионат Европы в качестве лидера и очень важного игрока сборной. Возраст над обладателем пяти «Золотых мячей» не властен. В 45 матчах во всех турнирах в этом сезоне он забил 44 мяча.

Роналду здорово поладил с Роберто Мартинесом. В последних 11 встречах в составе национальной команды знаменитый португалец отметился 12 голами. Поставить на то, что на Евро-2024 он забьёт больше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.80.

Португалии досталась довольно удобная группа. В соперниках обладающие гораздо меньшими резервами Чехия, Грузия и Турция. Вполне вероятно, в какой-нибудь из этих встреч Роналду сумеет оформить хет-трик. Заключить пари на данное событие можно с коэффициентом 5.50.

За карьеру Криштиану Роналду оформил больше всех хет-триков — 66. Сборная Португалии очень хороша при Роберто Мартинесе. Игра национальной команды очень удобно выстроена для обладателя пяти «Золотых мячей». Нужно только делать то, что он отлично умеет — забивать и вести к победам.

Сколько забьют кумиры миллионов болельщиков?

На наш взгляд, Мбаппе может забить гораздо больше, чем Роналду и Кейн. Забив восемь мячей, Килиан стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, и с тех пор он только набирал обороты. В текущем расположении духа капитан сборной Франции способен превзойти своё достижение. Можно поставить, что Мбаппе оформит минимум два дубля. Верим, что французы далеко пройдут на турнире и времени у футболиста «Реала» будет достаточно.

Кейн наверняка будет главной угрозой для ворот соперников. В паре с Беллингемом они могут покорить любые вершины. Можно поставить, что Гарри забьёт не меньше четырёх голов на Евро-2024.

Многие уверены, что в своём последнем чемпионате Европы Роналду будет бесподобен. С этим тяжело не согласиться. Португальцам досталась подходящая группа, чтобы ставить рекорды результативности. Не исключено, что Криштиану даже оформит хет-трик. Что касается результативности, ставка на индивидуальный тотал больше 3.5 мяча выглядит идеально.

Ставка 1: Кейн забьёт больше 3.5 мяча на Евро-2024 за 2.00.

Ставка 2: Килиан оформит больше 1.5 дубля за 2.60.

Ставка 3: Роналду забьёт больше 3.5 мяча на Евро-2024 за 2.80.

Ставка 4: Криштиану оформит хет-трик за 5.50.