Не спешите хоронить Модрича! Хорватия удивит Испанию на ЧЕ-2024

Ну, понеслась! Чемпионат Европы — 2024 благополучно стартовал. 1-й тур продолжится 15 июня сразу тремя встречами. Среди прочих выделяется матч Испания — Хорватия в группе B. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером даст стартовый свисток в 19:00 мск. Прежде чем составить прогноз, ознакомимся с ожиданиями и прогнозами букмекеров.

Сборная Испании — фаворит

Аналитики считают сборную Испании фаворитом матча 1-го тура со сборной Хорватии в группе B. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех хорватов оценивается коэффициентом 4.30 — 23% вероятности. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.60 (27% вероятности). События не зависят друг от друга, а потому вероятнее всего первый вариант.

Понять букмекеров можно. Сборная Испании является более титулованной командой, которая при нынешнем составе с Луисом де ла Фуэнте на посту главного тренера выглядит интересно. За восемь туров квалификации к Евро-2024 допустила всего одну осечку, уступив на выезде сборной Шотландии (0:2). В остальных семи случаях были одержаны победы, в их числе — 7:1 с Грузией и 6:0 с Кипром. Про победу над Хорватией в Лиге наций — 2022/2023 тоже не забываем.

Модрич и Далич сохранят лицо

Сборную Хорватии, в свою очередь, не стоит недооценивать. Во-первых, она дошла до финала Лиги наций почти ровно год назад. Во-вторых, проиграла испанцам лишь по пенальти, по дороге выбив Нидерланды, а в группе достойно отыграв с Францией, Данией и Австрией. Третий момент заключается в том, что Златко Даличу удаётся держать команду на конкурентном уровне уже долгое время. Как в 2018 году задрал планку, выйдя в финал ЧМ в России, так и не опускает её сильно.

Квалификацию Евро-2024 хорваты прошли скорее экономно, нежели уверенно. За восемь туров в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией одержали пять побед при двух поражениях и одной ничьей, набрали 16 очков и заняли второе место. Отставание от турок составило одно очко. Важнее, что забить в такой разношёрстной компании удалось 13 мячей. Это больше, чем, например, у сборной Чехии в одной группе с Албанией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами.

Вот и в матче 1-го тура чемпионата Европы в Германии от сборной Хорватии букмекеры ждут как минимум смелой игры в атаке. Поставить на гол в ворота сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.57, что эквивалентно 64% вероятности. Вместе с тем аналитики не верят, что матч Испания — Хорватия получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. При этом гол Луки Модрича оценён в 5.50 (почти 20% вероятности).

Судья сломает игру?

Главным арбитром на матч Испания — Хорватия назначен Майкл Оливер. Англичанин отработал главным всего на двух матчах квалификации ЧЕ-2024, но показал суммарно девять жёлтых карточек. Шесть пришлось на игру Нидерланды — Греция (3:0), ещё три — на игру Дания — Казахстан (3:1). При этом не было ни одного удаления. Впрочем, эксперты считают, что на чемпионате Европы Майкл Оливер не станет разбрасываться карточками. По крайней мере, в первой игре.

Тотал больше 3.5 жёлтой карточки доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. То есть такое событие может случиться с вероятностью лишь 47%. Не так уж много. Причём чаще могут нарушать правила хорватские футболисты: П2 по ЖК идёт за 1.81, а П1 по ЖК — за 3.55. Удаление в составе какой-либо команды вообще оценивается коэффициентом 4.50 — 22% вероятности, а сделать ставку на пенальти предлагается за 2.95 (34%).

Конечно, в футболе всё может быть. Футболисты могут играть чересчур эмоционально, а арбитры могут как допускать борьбу, так и с первых минут её пресекать. Лично от Майкла Оливера тоже можно ждать разных сценариев. И всё же ломать игру он вряд ли станет. За несколько важных матчей в Лиге чемпионов прошедшего сезона англичанин ограничивался «горчичниками», да и в АПЛ оставлял команды в меньшинстве не так часто.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Испания — Хорватия (15.06.2024)

На самом деле, этот матч довольно сложный для прогноза. Испания, вероятно, действительно выглядит чуть предпочтительнее после внушительной квалификации и крупных побед в недавних товарищеских играх — 5:1 с Северной Ирландией, 5:0 с Молдавией и 3:3 с Бразилией. Кроме того, держим в уме победу испанцев над хорватами в финале Лиги наций. Однако и Хорватию не стоит недооценивать.

«Шашечные» обладают крайне опытным составом, а особенно поражает центр с Модричем, Ковачичем и Брозовичем. Также стоит отметить, что недавно в товарищеском матче они обыграли сборную Португалии, которая является одним из главных претендентов на победу на чемпионате Европы в Германии. Да и в очных встречах с «Красной фурией» в последние годы удаётся показывать зубы.

На наш взгляд, стоит присмотреться к голам в обе стороны. Ставка с коэффициентом около 2.00, но вероятнее, чем кажется. Испания продемонстрировала умение забивать, сомнений в её голе мало. Зато Хорватия вполне может ответить своим, учитывая собственные достижения и то, что испанцы регулярно пропускают.

Этот матч — далеко не финал, а только начало. Если на прошлом Евро в 1/8 финала команды выдали 3:3 в основное время, то почему сейчас, когда впереди будет ещё два тура, они должны скромничать и отсиживаться в обороне. Смелость, как известно, берёт города. У хорватов, кстати, этого добра навалом, чтобы взять испанские ворота.

Ставка: обе забьют за 1.94.