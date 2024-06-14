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Германия — Шотландия, ставки и коэффициенты на матч открытия Евро-2024 14 июня 2024 года, прямой эфир, прогноз

Камбэк Тони Крооса в сборную запомнится! Прогнозы на матч Германия — Шотландия
Максим Ермаков
Германия — Шотландия, ставки и коэффициенты
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Этого момента ждали все! Он надолго отложится в памяти.

14 июня одни болельщики соберутся на «Альянц-Арене» в Мюнхене, а другие у экранов телевизоров, чтобы стать свидетелями матча открытия долгожданного Евро-2024. Хозяйка турнира сборная Германии проведёт встречу с Шотландией. Бундестим надеется исправить последние неудачи на международных турнирах, а «тартановая армия» мечтает впервые выйти в плей-офф чемпионата Европы. Начало игры – в 22:00 мск.

В ожидании события мы решили рассмотреть самые необычные ставки на игру немцев с шотландцами. Букмекеры предлагают на них высокие коэффициенты. Есть ли шанс у каких-то из вариантов сыграть? Будем разбираться.

По какому каналу покажут матч открытия Евро-2024?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Смотреть встречу Германия – Шотландия в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч!».

В таком матче должна держаться интрига

В ожидании чуда от Юлиана Нагельсмана, не стоит забывать о самих футболистах. Матч открытия – это всегда особенная ответственность. Игроки будут испытывать давление, особенно немцы. Они обязаны выигрывать такую встречу, ведь являются хозяевами турнира. Поэтому имеет смысл рассмотреть ставку на поздний гол.

Если Германия так и не выйдет вперёд до 81-й минуты, то организует серьёзный прессинг на шотландцев, которые могут не выдержать такого натиска. Если «тартановая армия» будет проигрывать, то в надежде на ничью может раскрыть тылы и рискнуть. Но не только это подталкивает к ставке на гол с 81-й минуты и позже.

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В последних двух из трёх товарищеских встреч бундестим забивала после 85-й минуты. Шотландия, в свою очередь, забивала гол на 85-й в двух минувших контрольных матчах. Поэтому можно поставить на гол с 81-й минуты и позже за 2.18.

О такой развязке можно только мечтать

Вновь обратимся к статистике последних матчей, в которых немецкая сборная уже привыкла к Нагельсману. У бундестим хорошая глубина состава, поэтому не исключено, что футболист, вышедший на замену, станет автором победного гола. Конечно, это возможно при обстоятельствах, что ничья будет сохраняться как минимум до 60-й минуты.

В недавней товарищеской встрече Нагельсман заменил Хаверца на Фюллькруга при счёте 1:1. Почти через 12 минут Никлас забил победный мяч. В минувшем матче с Грецией, вышедший на замену Паскаль Грос стал автором победного гола на 89-й минуте.

Риск, конечно, существует, и он не мал. Но всё-таки стоит проверить ставку на то, что в матче Германия – Шотландия победный гол забьёт игрок, вышедший на замену с коэффициентом 5.00.

Тони Кроос вернулся в сборную!

Ключевой фигурой матча открытия Евро-2024 может стать 34-летний Кроос. После провального чемпионата Европы – 2020 на Тони спустили всех собак. Его обвиняли болельщики и эксперты. Легендарный футболист бундестим Лотар Маттеус позволил в адрес полузащитника очень грубые слова. Он сказал, что Кроос больше не игрок мирового уровня.

Сколько футболистов из РПЛ сыграют на Евро-2024:
Футболисты из РПЛ или Первой лиги забьют хотя бы один гол на Евро-2024?
Футболисты из РПЛ или Первой лиги забьют хотя бы один гол на Евро-2024?

Другая звезда Ули Хёнес выразил мнение, что Тони слишком медленный для современного футбола. Как итог, игрок «Реала» решил закончить карьеру в сборной. Перед стартом Евро-2024 Юлиану Нагельсману удалось уговорить Крооса вернуться. Да и сам полузащитник неоднократно говорил, что хотел бы сыграть на домашнем Евро в футболке своей сборной. Его желания будут исполнены.

Чего ждать от Крооса после всего этого? Конечно же такой потрясающий камбэк должен ознаменоваться голом или результативной передачей в матче открытия турнира. Поставить на это можно с коэффициентом 2.85. В недавней товарищеской встрече с Нидерландами Тони уже отдал голевой пас на Фюллькруга, который забил победный мяч.

Подводим итоги

Чего же нам ожидать от матча Германии и Шотландии? Хочется интриг, неожиданных поворотов и запоминающихся событий. Например, увидеть гол на последних минутах основного времени. А может быть этот мяч даже станет победным, а забьёт его кто-то из футболистов, вышедших на замену? Ну и наконец, очень хочется, чтобы камбэк Крооса ознаменовался результативным действием.

Ставка 1: будет гол в интервале с 81-й минуты и позже за 2.18.

Ставка 2: победный гол забьёт игрок, вышедший на замену за 5.00.

Ставка 3: Тони Кроос забьёт гол или сделает результативную передачу за 2.85.

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