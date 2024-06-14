Камбэк Тони Крооса в сборную запомнится! Прогнозы на матч Германия — Шотландия

Этого момента ждали все! Он надолго отложится в памяти.

14 июня одни болельщики соберутся на «Альянц-Арене» в Мюнхене, а другие у экранов телевизоров, чтобы стать свидетелями матча открытия долгожданного Евро-2024. Хозяйка турнира сборная Германии проведёт встречу с Шотландией. Бундестим надеется исправить последние неудачи на международных турнирах, а «тартановая армия» мечтает впервые выйти в плей-офф чемпионата Европы. Начало игры – в 22:00 мск.

В ожидании события мы решили рассмотреть самые необычные ставки на игру немцев с шотландцами. Букмекеры предлагают на них высокие коэффициенты. Есть ли шанс у каких-то из вариантов сыграть? Будем разбираться.

По какому каналу покажут матч открытия Евро-2024?

Смотреть встречу Германия – Шотландия в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч!».

В таком матче должна держаться интрига

В ожидании чуда от Юлиана Нагельсмана, не стоит забывать о самих футболистах. Матч открытия – это всегда особенная ответственность. Игроки будут испытывать давление, особенно немцы. Они обязаны выигрывать такую встречу, ведь являются хозяевами турнира. Поэтому имеет смысл рассмотреть ставку на поздний гол.

Если Германия так и не выйдет вперёд до 81-й минуты, то организует серьёзный прессинг на шотландцев, которые могут не выдержать такого натиска. Если «тартановая армия» будет проигрывать, то в надежде на ничью может раскрыть тылы и рискнуть. Но не только это подталкивает к ставке на гол с 81-й минуты и позже.

В последних двух из трёх товарищеских встреч бундестим забивала после 85-й минуты. Шотландия, в свою очередь, забивала гол на 85-й в двух минувших контрольных матчах. Поэтому можно поставить на гол с 81-й минуты и позже за 2.18.

О такой развязке можно только мечтать

Вновь обратимся к статистике последних матчей, в которых немецкая сборная уже привыкла к Нагельсману. У бундестим хорошая глубина состава, поэтому не исключено, что футболист, вышедший на замену, станет автором победного гола. Конечно, это возможно при обстоятельствах, что ничья будет сохраняться как минимум до 60-й минуты.

В недавней товарищеской встрече Нагельсман заменил Хаверца на Фюллькруга при счёте 1:1. Почти через 12 минут Никлас забил победный мяч. В минувшем матче с Грецией, вышедший на замену Паскаль Грос стал автором победного гола на 89-й минуте.

Риск, конечно, существует, и он не мал. Но всё-таки стоит проверить ставку на то, что в матче Германия – Шотландия победный гол забьёт игрок, вышедший на замену с коэффициентом 5.00.

Тони Кроос вернулся в сборную!

Ключевой фигурой матча открытия Евро-2024 может стать 34-летний Кроос. После провального чемпионата Европы – 2020 на Тони спустили всех собак. Его обвиняли болельщики и эксперты. Легендарный футболист бундестим Лотар Маттеус позволил в адрес полузащитника очень грубые слова. Он сказал, что Кроос больше не игрок мирового уровня.

Другая звезда Ули Хёнес выразил мнение, что Тони слишком медленный для современного футбола. Как итог, игрок «Реала» решил закончить карьеру в сборной. Перед стартом Евро-2024 Юлиану Нагельсману удалось уговорить Крооса вернуться. Да и сам полузащитник неоднократно говорил, что хотел бы сыграть на домашнем Евро в футболке своей сборной. Его желания будут исполнены.

Чего ждать от Крооса после всего этого? Конечно же такой потрясающий камбэк должен ознаменоваться голом или результативной передачей в матче открытия турнира. Поставить на это можно с коэффициентом 2.85. В недавней товарищеской встрече с Нидерландами Тони уже отдал голевой пас на Фюллькруга, который забил победный мяч.

Подводим итоги

Чего же нам ожидать от матча Германии и Шотландии? Хочется интриг, неожиданных поворотов и запоминающихся событий. Например, увидеть гол на последних минутах основного времени. А может быть этот мяч даже станет победным, а забьёт его кто-то из футболистов, вышедших на замену? Ну и наконец, очень хочется, чтобы камбэк Крооса ознаменовался результативным действием.

Ставка 1: будет гол в интервале с 81-й минуты и позже за 2.18.

Ставка 2: победный гол забьёт игрок, вышедший на замену за 5.00.

Ставка 3: Тони Кроос забьёт гол или сделает результативную передачу за 2.85.