Аргентина — Гватемала. Месси и Ди Мария ещё не устали побеждать?

За последние пять лет бело-голубые выиграли всё, что только можно. На этом они не собираются останавливаться.

15 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Гватемала. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами аргентинцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.04. Успех гватемальцев оценён в 38.0. Ставки на ничью принимаются за 17.0.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Аргентина — Гватемала 15 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Аргентина — Гватемала получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. В случае, если забьют гватемальцы, сыграет коэффициент 2.55. Если не забьют — коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Аргентина — Гватемала (15.06.2024)

14 июня стартует Евро-2024, но в другой части мира команды продолжают готовиться к Кубку Америки, принимая участие в контрольных встречах. 15 июня в товарищеском матче в США померяются силами Аргентина и Гватемала. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

В последнем контрольном матче сборная Аргентины победила Эквадор (1:0). Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария. Отличился он с передачи Кристиана Ромеро. Забивающие огромное количество мячей на клубном уровне нападающие — Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес в очередной раз покинули поле без результативных действий, но победителями.

Основной вклад в успехи национальной команды привносят два ветерана — Лионель Месси и Анхель Ди Мария. В шести встречах квалификации на ЧМ-2022 Месси забил три мяча, а Ди Мария отдал две голевые передачи. Они подают отличный пример молодёжи.

Месси подталкивает бело-голубых на подвиги близостью завершения карьеры. Он заявил о том, что не выступит на Олимпийских играх в Париже. Форвард признался, что два турнира подряд за национальную команду в его возрасте — это уже слишком. Также недавно появилась информация о том, что «Интер Майами» будет последним клубом в его карьере.

Подопечные Лионеля Скалони делают всё, чтобы до конца карьеры Месси выиграл как можно больше турниров. Они победили на последнем розыгрыше Кубка Америки, Финалиссиме и чемпионате мира в Катаре. К предстоящим крупным турнирам бело-голубые подходят в качестве одного из главных фаворитов.

Гватемала, наоборот, является одним из главных аутсайдеров. У неё гораздо ниже уровень развития футбола, чем у Аргентины. Даже некого выделить. Известных игроков в составе сборной попросту нет. Возможно, они появятся в будущем.

Опытный мексиканский специалист Луис Фернандо Тена заслуживает большой похвалы. Он вызывает в состав национальной команды много молодых игроков и старается раскрыть их таланты. С переменным успехом, но что-то у тренера определённо получается.

Гватемальцы неплохо выступили в Золотом кубке и Лиге наций КОНКАКАФ. Побороться за медали у них не вышло, но вот навязать борьбу фаворитам получилось. Мексиканский наставник сделал многое. Его подопечные стали значительно реже пропускать и начали чаще доставлять другим неприятности.

Впрочем, впереди у специалиста ещё много работы. В последних четырёх контрольных встречах гватемальцы уступили Исландии (0:1) и Эквадору (0:2), а также сыграли вничью с Венесуэлой (0:0) и Никарагуа (1:1). В предстоящем матче им не зацепиться за хороший результат.

Поставить на победу аргентинцев и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. История очных встреч насчитывает всего три игры, которые бело-голубые выиграли с общим счётом 12:0. Предстоящий матч вряд ли ознаменуется разгромом.

Сборная Аргентины перешла на очень прагматичный футбол. Она проиграла только 2 из 56 последних матчей во всех официальных турнирах. За этот период времени бело-голубые пропустили всего лишь 23 мяча. Практически все были пропущены в матчах с сильными соперниками.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Аргентина — Гватемала 15 июня 2024 года

Результативность сборной Аргентины заметно упала, но зато она очень редко пропускает и стабильно выигрывает. Гватемала прибавила при мексиканском тренере, стала крепче. Она вполне способна избежать разгрома. Исход видится предопределённым. Победа бело-голубых и низ по голам видится наилучшим вариантом для ставки.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.