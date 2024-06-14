«Даллас» — «Бостон», четвёртый матч. Дончич поздно опомнился

Джейсон Тейтум доведёт серию до победы и сделает свою команду самой титулованной.

15 июня состоится четвёртый матч финала плей-офф НБА «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Маверикс» в основное время можно с коэффициентом 1.87. Успех «Селтикс» оценён экспертами в 2.04.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» 15 июня 2024 года

Букмекеры сомневаются, что четвёртый матч финала плей-офф НБА «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» будет результативным: тотал больше 211.5 очка идёт за 1.96, а тотал меньше 211.5 очка — за 1.94. Заключить пари на то, что «Маверикс» одержат победу в турнире, можно с коэффициентом 14.0.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии НБА «Даллас» — «Бостон» (15.06.2024)

На 15 июня запланирован четвёртый матч финала плей-офф НБА. На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» местный «Даллас» примет «Бостон». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Селтикс». Ни одна команда в истории плей-офф НБА не отыгрывалась с такого счёта.

Вне зависимости от итогового результата, в предстоящей встрече «Далласу» необходимо выложиться на полную и постараться исправиться перед болельщиками. Местами в третьем матче «Маверикс» смотрелись неплохо. Если бы не фолы, они могли бы одержать первую победу в финальной серии.

Одним из важных моментов стало удаление Луки Дончича при счёте 90:93. Его фол и ещё несколько нарушений после этого перечеркнули старания Джейсона Кидда. Форварды «Бостона» очень легко находят контракт, без особых трудностей вскрывают защиту «Далласа». У «Маверикс» ничего не работает.

Баскетболисты «Селтикс» не дают Дончичу простора для реализации лучших качеств. Да и сам словенский разыгрывающий демонстрирует не лучший баскетбол, хотя Кайри Ирвинг здорово подстраивается под его темп. В третьем матче серии 32-летний разыгрывающий защитник набрал 35 очков, совершил три подбора и отдал две передачи.

Несмотря на хорошие показатели, Ирвинг занял третье место в списке лучших игроков встречи. Первые два разделили Джейлен Браун и Джейсон Тейтум. Они установили рекорд «Бостона» по результативности в финалах, набрав каждый не менее 30 очков, сделав по пять подборов и пять передач.

И всё это при том, что матч пропустил один из важных игроков «Бостона» — Кристапс Порзингис. Он получил травму и уже вряд ли сыграет в серии. Отличная глубина состава и самоотдача баскетболистов избавили Джо Маззуллу от переживаний за важную кадровую потерю. Игроки «Селтикс» выкладываются за себя и за латвийца.

Выиграв третий матч серии, «Бостон» стал шестым клубом в истории НБА, который одержал 10 или более побед подряд в одном постсезоне. Всего таких случаев было девять. «Селтикс» в шаге от того, чтобы стать самым титулованным клубом лиги. Пока что они делят это звание с «Лос-Анджелес Лейкерс» — по 17 побед.

Близость трофея, которого команда ждала долгие 16 лет, придаёт «Бостону» огромный импульс энергии и мотивации. Даже мощной поддержки родных трибун «Далласу» не хватает, чтобы перекрыть воодушевление подопечных Джо Маззуллы.

Поставить на победу «Селтикс» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Лука Дончич после поражения в третьей встрече серии обратился к себе со словами о том, что нужно играть лучше. Он признался, что шесть фолов в финале — это недопустимо.

Есть куда прибавлять не только Дончичу, но и Джейсону Тейтуму. Некоторые критикуют его за недостаточно хорошую результативность, хотя он входит в четвёрку лучших игроков НБА по количеству матчей в плей-офф с 30+ очками среди игроков в возрасте 26 лет или младше.

В третьей игре с «Маверикс» Тейтум реализовал 7 из 13 двухочковых и 4 из 13 трёхочковых. Если он прибавит, у «Далласа» не будет никаких шансов. В плане командного взаимодействия и хладнокровия «Селтикс» готовы к предстоящему матчу гораздо лучше.

Тейтум рассказал, что Джо Маззулла показывает команде видео, на которых бойцы UFC теряют сознание. Смысл заключается в том, чтобы баскетболисты, несмотря ни на что, сохраняли спокойствие и продолжали сопротивляться. Как показывает практика, это работает.

Прогноз и ставка на матч НБА «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» 15 июня 2024 года

Лука Дончич опомнился слишком поздно. «Далласу» уже не перевернуть ход серии, да и поражения в четвёртом матче вряд ли удастся избежать. «Бостон» выглядит пусть не на голову, но ощутимо сильнее. Его лидеры, не испытывая больших проблем, делают результат. «Селтикс» не позволяют «Маверикс» показывать свою лучшую игру.

Ставка: победа «Бостона» за 2.04.