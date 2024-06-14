Венгрия — Швейцария. Марко Росси ко всему готов на Евро-2024

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «красным крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 2.37. Успех венгров оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Венгрия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют венгры, сыграет коэффициент 1.47. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария (15.06.2024)

Начинается Евро-2024. 15 июня состоятся три встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне померяются силами Венгрия и Швейцария. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск. Главный судья — Славко Винчич.

За последние несколько лет Марко Росси помог сборной Венгрии добиться внушительного прогресса. Она стала неудобным соперником даже для очень сильных сборных вроде Англии и Германии. В Лиге наций англичанам и немцам прилично досталось от «волшебных мадьяров».

Как же Марко Росси выстроил такую игру, что фавориты начали бояться его подопечных? В чём заключается уникальность и особенность тренера сборной Венгрии? В вере в принципы, дисциплине, силе убеждения и замечательной атмосфере в раздевалке? Да, но не только.

Тренер проделал много работы по улучшению качества футбола венгров в нападении. Сначала они полагались преимущественно на контратаки, но затем специалист начал развивать позиционную игру и комбинировать стили. «Волшебные мадьяры» обрели вариативность и научились вскрывать оборону разных соперников.

Венгрия не проиграла ни одного из восьми матчей отбора на Евро-2024. За этот период она забила 16 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Доминик Собослаи. Ещё он отдал четыре результативные передачи. Полузащитник «Ливерпуля» обладает особыми данными.

Собослаи правит бал в атаке национальной команды. Его креативность, высокая скорость и видение поля обеспечивают «волшебным мадьярам» преимущество. Удастся ли им воспользоваться этим в предстоящем матче? В соперниках сборная, которая тоже любит удивлять.

В составе Швейцарии даже больше известных футболистов. Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Шердан Шакири и Ноа Окафор хорошо знакомы даже тем, кто не очень сильно интересуется футболом. Практически все на клубном уровне играют за грандов. Другие выступали за них раньше.

Подбор игроков у «красных крестоносцев» классный, но они на удивление нестабильны. Несмотря на старания надёжного Яна Зоммера, сборная часто пропускает и теряет очки даже в матчах с андердогами. Она выиграла только 4 из 10 встреч квалификации на Евро-2024, хотя соперники были довольно удобные.

Из-за отсутствия надёжности в защите, подопечные Мурата Якина с треском вылетели с чемпионата мира в Катаре. Во встрече 3-го тура группового этапа турнира они вырвали победу у сербов (3:2), но в 1/8 финала с крупным счётом уступили поругальцам (1:6). С тех пор ничего в обороне не изменилось.

Так же, как и Марко Росси, бывший тренер «Спартака» неплохо развил игру в нападении. В 10 встречах отбора на Евро-2024 подопечные Мурата Якина забили 22 мяча. Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

«Волшебные мадьяры» первыми объявили состав на турнир. Они подходят к Евро-2024 в полной готовности. Доступны все игроки и нет травм. Подопечные Мурата Якина готовы к началу турнира если и хуже венгров, то не очень сильно. В последних четырёх контрольных встречах «красные крестоносцы» сыграли вничью с Данией (0:0) и Австрией (1:1), победили Ирландию (1:0) и Эстонию (4:0).

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года

Может быть такое, что в первом матче чемпионата Европы в Германии у венгров и швейцарцев что-то будет не получаться из-за давления и новой обстановки. Однако у них есть характер и классные специалисты, способные перевернуть игру. Встреча обещает получиться результативной. У обеих сборных порядок в нападении, но и пропускают они нередко. Особенно «красные крестоносцы».

Ставка: обе забьют за 1.98.