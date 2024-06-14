Испания — Хорватия. «Красная фурия» настрадается от Модрича

Исход этого матча не так очевиден, как кажется.

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Хорватия. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.93. Успех хорватов оценивается в 4.33. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Хорватия 15 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Испания — Хорватия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол хорватов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Хорватия (15.06.2024)

Совсем скоро стартует главное футбольное событие года — Евро-2024. Встреча 1-го тура группового этапа турнира Испания — Хорватия начнётся 15 июня в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Испанцы перед стартом турнира провели два товарищеских матча, победив Андорру (5:0) и Северную Ирландию (5:1). Сложно судить о реальном состоянии «Красной фурии» после встреч с такими лёгкими соперниками. Подопечные Луиса де ла Фуэнте создали много моментов, но толком не проверили оборону.

Испания уверенно прошла отбор на Евро-2024, победив в семи из восьми встреч. Естественно, 21 очка хватило, чтобы завершить этап на первом месте в группе. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте — 25 забитых мячей.

Испания собрала на Евро-2024 сильный состав. Пожалуй, только травмированный Гави мог бы усилить команду. Но молодому таланту «Барселоны» не удалось восстановиться после тяжёлой травмы. Тем не менее молодым звёздам Луис де ла Фуэнте нашёл место в составе: стоит обратить внимание на Ламина Ямаля и Нико Уильямса.

Если у Испании органично сочетаются опыт ветеранов и амбиции талантливой молодежи, то Хорватия сделал выбор в пользу «старой гвардии». В заявке «шашечных» повидавшие не один крупный турнир Иван Перишич, Домагой Вида и Лука Модрич.

В квалификации на Евро-2024 Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить стабильную оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча.

Защита — это надёжная опора Хорватии. Лидерами обороны являются Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Йосип Станишич («Байер»). Игроки отлично провели сезон и выиграли со своими клубами чемпионские титулы. В линии атаки многое будет зависеть от формы нападающего Анте Будимира. Лидер испанской «Осасуны» провёл хороший сезон и забил в Примере 17 мячей.

Он подтвердил свой высокий класс в минувшем товарищеском матче, в котором Хорватия неожиданно победила на выезде Португалию (2:1). Главный тренер «шашечных» Златко Далич опробовал несколько вариантов розыгрыша в позиционном нападении, и они сработали.

Хорватию вновь недооценивают, и такая картина регулярно повторяется в важных матчах. Но подопечные Златко Далича умеют в нужный момент прибавить. Мы предполагаем, что Хорватия не проиграет за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Хорватия 15 июня 2024 года

Год тому назад Хорватия и Испания сыграли в финале Лиги наций. Тяжело сложился матч для «Красной фурии». Подопечные Златко Далича умело нейтрализовали сильные стороны соперника и опасно контратаковали. Хотя лидеры «шашечных» стали на год старше, но тренерский штаб умеет выводить их на пик формы. Мы предлагаем сделать ставку на то, что Хорватия не проиграет, за 1.90.

Ставка: Хорватия не проиграет за 1.90.