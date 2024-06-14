Италия — Албания. Спаллетти сначала думает, потом делает

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Италия — Албания. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «лазурных»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.41. Успех албанцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Италия — Албания 15 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Италия — Албания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.39.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Италия — Албания (15.06.2024)

Закончилось томительное ожидание Евро-2024. 15 июня во встрече 1-го тура группового этапа турнира Италия будет играть с Албанией в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Скуадра адзурра» начинает защиту титула, но подходит к Евро-2024 не в оптимальном состоянии. По крайней мере, такой вывод можно сделать по двум товарищеским встречам итальянцев. Сначала они сыграли вничью с Турцией (0:0), а затем с большим трудом победили Боснию и Герцеговину со счётом 1:0.

Федерико Кьеза и Риккардо Орсолини были инертны, а Жоржиньо тормозил игру и часто ошибался в передачах. Лучано Спаллетти рассказал в интервью, что некоторые проблемы возникли из-за повышенных нагрузок. Весьма вероятно, что к матчу с албанцами его подопечные придут в норму.

В квалификации на Евро-2024 Италия выступала нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например, поражение Англии (1:3) и ничья с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Отбор итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Албания подходит ко второму в своей истории чемпионату Европы без особого давления за результат. Жеребьёвка была безжалостна к команде Силвиньо, поскольку в соперники им достались Италия, Испания и Хорватия. Но подобный расклад может сыграть и в пользу «орлов», ведь их заранее считают «поставщиком очков», а это грозит недооценкой.

А ведь Албания отлично провела квалификацию на Евро-2024. «Орлы» в группе с Чехией, Молдавией, Польшей и Фарерскими островами набрали 15 очков и заняли первое место. Отметим крепкую оборону албанцев, которая пропустила всего четыре мяча за восемь матчей.

Перед стартом Евро-2024 подопечные Силвиньо провели два товарищеских матча. Сначала «орлы» разгромили Лихтенштейн (3:0), а в последней встрече обыграли Азербайджан (3:1).

Подопечные Спаллетти прибавляют по ходу крупных турниров, выходя на пик формы к плей-офф. Есть проблемы у итальянцев при создании и реализации опасных моментов, а защита Албании довольно крепкая, что доказано в квалификации. Команды вряд ли будут раскрываться и рисковать. Мы предполагаем, что первый гол будет забит не ранее 32-й минуты матча — коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Италия — Албания 15 июня 2024 года

Италия слабо сыграла в атаке в последних встречах. Не хватает скорости принятия решений, и многие лидеры лишь набирают форму. Албания полагается на крепкую оборону и не будет отказываться от привычной игры. Вполне вероятно, что команды потратят некоторое время на разведку и первого забитого мяча придётся ждать минимум до 32-й минуты.

Ставка: первый гол будет забит не ранее 32-й минуты за 2.27.