Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик. Недооценка украинца выйдет боком

Лучше бы американец попридержал громкие заявления. Бой может принять неожиданный для него поворот.

16 июня состоятся несколько интересных боёв. В одном из них померяются силами Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик. Украинский боксёр возобновил карьеру после четырёхлетнего перерыва. После нескольких побед он получил серьёзный вызов.

Когда бой Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик

Бой между Дэвидом Бенавидесом и Александром Гвоздиком состоится 16 июня 2024 года в США.

Во сколько начало боя Бенавидес — Гвоздик

Бой между Дэвидом Бенавидесом и Александром Гвоздиком начнётся не раньше 4:00 мск 16 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Бенавидес — Гвоздик, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Бенавидес — Гвоздик на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик

Букмекеры в своих прогнозах выделяют фаворитом Дэвида Бенавидеса. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.22. Шансы Александра Гвоздика оценили коэффициентом 4.50. Поставить на ничью можно за 27.0.

Прогноз на бой Дэвид Бенавидес — Александр Гвоздик

Дэвид Бенавидес — непобеждённый боксёр, но карьера его развивается не очень стремительно. Бои с по-настоящему сильными соперниками американец начал получать только в 2022 году. До этого уровень оппозиции был низким. У него не возникало вообще никаких проблем.

У Бенавидеса сконструирована отличная модель ведения поединков с аутсайдерами. Соперники не справлялись с его постоянным прессингом, давлением и большим количеством ударов. Используя данную стилистику, 27-летний американец выиграл 24 из 28 боёв нокаутом.

В грядущем бою Красному флагу придётся проявить изобретательность, больше финтить и желательно отказаться от привычного стиля. В противном случае велик риск потерпеть поражение и сойти с пути одного из претендентов на звание чемпиона мира в полутяжёлом весе.

В преддверии предстоящего поединка Дэвид вспомнил, как спарринговал с Александром Гвоздиком. Он отметил, что украинец плохо держит удар. Американец подчеркнул, что хочет добиться лучшего нокаута в карьере.

Александр спокойно отреагировал на слова Бенавидеса. Он отметил, что это даже хорошо, ведь, если американец разбрасывается словами и плохо готовится, недооценка может выйти ему боком. С момента того спарринга прошло целых восемь лет. С тех пор многое изменилось.

Гвоздик — неординарный боец. В плане техники он превосходит Дэвида. Украинец лучше передвигается по рингу, наносит более точные и опасные удары. Кроме того, у него чуть больше размах рук. Гвоздь может держать американца на удобной дистанции, не давая воспользоваться привычной стратегией.

Почему же тогда букмекеры считают Александра явным андердогом грядущей встречи? Всё из-за паузы в карьере. Проиграв Артуру Бетербиеву в 2019 году, украинский боксёр решил взять перерыв и занялся бизнесом. Он утратил былые кондиции, набрал в весе, стал медленнее.

В последнем поединке с Исааком Родригесом стало видно, что Александр работает над исправлением недостатков. Он подсушился, прибавил в скорости и победил бразильца нокаутом во втором раунде. Ждать, что он в одну калитку проиграет предстоящий бой, точно не стоит.

Тем не менее украинцу уже 37 лет, и четырёхлетняя пауза явно не прошла бесследно. Нет сомнений, что Александр хорошо подготовится к бою, но исход поединка кажется очевидным. Если дело дойдёт до решения, судьи вряд ли отдадут предпочтение боксёру, карьера которого близится к завершению.

На что ставить?

Предлагаем заключить пари на тотал больше 9.5 раунда с коэффициентом 1.96. Бенавидес — нокаутёр, но с такими соперниками, как Александр Гвоздик, он ещё не сталкивался. Для американца это отличная возможность доказать, что он может быть разноплановым и оригинальным.

Недооценка со стороны Бенавидеса, техника и улучшившийся тонус Гвоздика свидетельствуют в пользу того, что поединок затянется как минимум на 10 раундов. Больше, конечно, верится в победу Дэвида, но чем чёрт не шутит.

Ставка: тотал больше 9.5 раунда за 1.96.