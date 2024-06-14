Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин. Танк почувствует себя на вершине мира

29 побед, 27 из которых нокаутом. 11 из 12 досрочно выигранных титульных поединков. Его невозможно остановить.

16 июня состоятся несколько интересных боёв. В одном из них померяются силами два непобеждённых боксёра — чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин. Поединок обещает получиться захватывающим и содержательным.

Когда бой Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Бой между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином состоится 16 июня 2024 года в США.

Во сколько начало боя Дэвис — Мартин

Бой между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином начнётся не раньше 5:00 мск 16 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Дэвис — Мартин, где смотреть прямой эфир

Информации о трансляции поединка Дэвис — Мартин на территории России нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Букмекеры в своих прогнозах выделяют фаворитом Джервонту Дэвиса. Ставки на его победу принимают с коэффициентом 1.15. Шансы Фрэнка Мартина оценили коэффициентом 6.00. Поставить на ничью можно за 23.0.

Прогноз на бой Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин

Джервонта умеет быть разноплановым. Он с лёгкостью адаптируется к условиям, которые предлагают ему соперники. Танк готов к любым неожиданностям. Он замечательно чувствует динамику боя, знает, куда и с какой силой лучше всего нанести удар, а когда увернуться.

У Дэвиса отличная ударная техника, высокая скорость и богатый опыт чемпионских боёв. Танк провёл уже 12 титульных поединков и только один из них выиграл решением. И то позднее выяснилось, что в этом бою он дрался, будучи травмированным.

К 29 годам Джервонта провёл 29 поединков, 27 из которых выиграл нокаутом. В его руках таится огромная мощь, которая обрушивается то на голову, то на корпус соперников. Если Танк почувствует слабину от Фрэнка Мартина, то непременно ей воспользуется и доведёт дело до победы.

Проблемы у Дэвиса могут возникнуть в связи с тем, что Мартин — левша. Он умеет держать соперников на дистанции и не брезгует выигрывать бои решением. Раньше поединки с участием Призрака были более зрелищными. Он ловил боксёров на ошибках и нокаутировал их.

В последних двух боях Фрэнк продемонстрировал прагматичный бокс и в обоих случаях победил решением. Он не спеша работал одноударной комбинацией, выжидал, пока у соперников сдадут нервы и закончатся силы, набирая очки.

В предстоящем поединке такой стандартный план Мартина может работать некоторое время, но Джервонте не нужно много времени для того, чтобы подобрать ключи к победе во встрече с таким соперником. У него была оппозиция и посильнее, разноплановее.

Фрэнк не обладает таким громадным опытом, который есть у Дэвиса. И ментально он менее устойчив. Если Призрак почувствует, что поединок складывается не в его пользу, у него могут сдать нервы. Тогда, вероятно, он ошибётся, откроется, и статистика Танка пополнится очередным нокаутом.

На что ставить?

Заключить пари на досрочную победу Джервонты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. У Дэвиса более привлекательная и интересная манера бокса. Он проворнее и обладает очень плотным ударом.

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон считает, что Дэвис уничтожит Мартина и почувствует себя на вершине мира. Он признался, что рассматривает бокс с точки зрения уровней. Стивенсон считает, что Фрэнк на более низкой стадии.

Мартин начал позже заниматься боксом. У него нет опыта титульных боёв, примитивная техника в важных поединках и нехватка нокаутирующей мощи. Возможно, Призрак приберёг пару козырей на предстоящий бой, но вряд ли они спасут его от досрочного поражения.

Ставка: досрочная победа Джервонты Дэвиса за 1.58.