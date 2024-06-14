И мы вместе с ней. Две ставки на матч открытия Евро-2024.

Курс Евро. День первый: Германия начинает и выигрывает

Старт Евро-2024 на «Чемпионате» отмечаем новой авторской рубрикой – Курс Евро. В ней Владимир Прокофьев, руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимп» и эксперт в сфере беттинга, попытается обыграть букмекеров на дистанции.

Правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

Пишите комменты:

мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователя получат призы по итогам Евро;

прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.

Сегодня, 14 июня, начнём с матча открытия Германия – Шотландия. Начало игры – в 22:00 мск, и самое время сделать пару ставок.

СТАВКИ №1 и №2

Ставки: П1 всухую за 1.97 и Ф1(-1.5) по угловым в первом тайме за 1.90.

Сумма: по 2000 фишек (возможная прибыль – 3740 фишек).

Германия – команда-хозяйка турнира, явный фаворит матча и топ-3 претендент на титул. Шотландия выдала пару сенсаций в квалификации Евро (домашняя победа над Испанией и гостевая – над Норвегией), затем сдулась, но попала на Евро.

Брать П1 за 1.30 скучно, если вы не ставите миллионы. Нужен коэффициент пожирнее, и мне понравился вариант с победой Германии всухую за 1.90. Шотландия проиграла два из четырёх последних матчей и даже не смогла в них забить. А с кем отличилась? С Финляндией и Гибралтаром – другой уровень в сравнении с немцами.

У гостей есть левая нога Робертсона и несколько мощных ребят во главе с Мактоминеем и Макгинном. В контратаки шотландцев не верю, единственный реальный шанс на гол – стандарты. Но их ещё нужно заработать, да и у Германии на воротах и в обороне не кто попало.

Немцы умеют шумно болеть, тренер Нагельсман любит атакующий футбол, и я жду стартовый штурм от хозяев. Смогут ли отбиться шотландцы? Возможны варианты, а вот фора Германии (-1.5) по угловым в первом тайме за 1.90 смотрится привлекательно.

Ключевая задача шотландцев в дебюте встречи – отбиться. Немцы наладят контроль за счёт Крооса и Гюндогана, гости перекроют центр, и для атак останутся фланги, откуда и прилетят угловые.

Шотландия играла похожий матч в квалификации Евро на выезде с Испанией и получила 0:2 при 1:7 по угловым.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 96 000 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.