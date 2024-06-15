Экспресс с коэффициентом 6.75 на Евро-2024: Хорватия не проиграет, Венгрия удивит

Вчера все насладились матчем открытия Евро-2024. Дальше будет только интереснее. На 15 июня запланированы три встречи чемпионата Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.75.

Прогноз на матч Венгрия — Швейцария

За последние несколько лет Марко Росси помог сборной Венгрии добиться внушительного прогресса. Она стала неудобным соперником даже для очень сильных сборных вроде Англии и Германии. В Лиге наций англичанам и немцам прилично досталось от «волшебных мадьяров».

Венгрия не проиграла ни одного из восьми матчей отбора на Евро-2024. За этот период она забила 16 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Доминик Собослаи. Ещё он отдал четыре результативные передачи. Полузащитник «Ливерпуля» обладает особыми данными. Его креативность, высокая скорость и видение поля обеспечивают «волшебным мадьярам» преимущество.

В составе Швейцарии больше известных футболистов. Подбор игроков у «красных крестоносцев» классный, но они на удивление нестабильны. Несмотря на старания надёжного Яна Зоммера, сборная часто пропускает и теряет очки даже в матчах с андердогами. Она выиграла только 4 из 10 встреч квалификации на Евро-2024, хотя соперники были довольно удобные.

Так же, как и Марко Росси, Мурат Якин неплохо развил игру в нападении. В 10 встречах отбора на Евро-2024 его подопечные забили 22 мяча. Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч Испания — Хорватия

Испанцы перед стартом турнира провели два товарищеских матча, победив Андорру (5:0) и Северную Ирландию (5:1). Сложно судить о реальном состоянии «Красной фурии» после встреч с такими лёгкими соперниками.

Испания уверенно прошла отбор на Евро-2024, победив в семи из восьми встреч. Естественно, 21 очка хватило, чтобы завершить этап на первом месте в группе. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте — 25 забитых мячей.

В квалификации на Евро-2024 Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить стабильную оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча. Защита — это надёжная опора Хорватии. Лидерами обороны являются Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Йосип Станишич («Байер»).

Хорватию вновь недооценивают, и такая картина регулярно повторяется в важных матчах. Но подопечные Златко Далича умеют в нужный момент прибавить. Мы предполагаем, что Хорватия не проиграет за 1.85.

Прогноз на матч Италия — Албания

«Скуадра адзурра» начинает защиту титула, но подходит к Евро-2024 не в оптимальном состоянии. По крайней мере, такой вывод можно сделать по двум товарищеским встречам итальянцев. Сначала они сыграли вничью с Турцией (0:0), а затем с большим трудом победили Боснию и Герцеговину со счётом 1:0.

Федерико Кьеза и Риккардо Орсолини были инертны, а Жоржиньо тормозил игру и часто ошибался в передачах. Лучано Спаллетти рассказал в интервью, что некоторые проблемы возникли из-за повышенных нагрузок. Весьма вероятно, что к матчу с албанцами его подопечные придут в норму.

Албания подходит ко второму в своей истории чемпионату Европы без особого давления за результат. Жеребьёвка была безжалостна к команде Силвиньо, поскольку в соперники им достались Италия, Испания и Хорватия. Но подобный расклад может сыграть и в пользу «орлов», ведь их заранее считают «поставщиком очков», а это грозит недооценкой.

Перед стартом Евро-2024 подопечные Силвиньо провели два товарищеских матча. Сначала «орлы» разгромили Лихтенштейн (3:0), а в последней встрече обыграли Азербайджан (3:1).

Есть проблемы у итальянцев при создании и реализации опасных моментов, а защита Албании довольно крепкая, что доказано в квалификации. Команды вряд ли будут раскрываться и рисковать. Мы предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче Венгрия — Швейцария за 2.05.

Ставка 2: Хорватия не проиграет Испании за 1.85.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в игре Италия — Албания за 1.78.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.85 Х 1.78 = 6.75.