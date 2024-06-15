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Венгрия — Швейцария, Испания — Хорватия, Италия — Албания, прогноз на матчи Евро-2024 15 июня бесплатная онлайн трансляция

Курс Евро. День второй: валуй на матч Испания — Хорватия
Владимир Прокофьев
Прогнозы на матчи Евро-2024 15 июня
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И попанский экспресс на Швейцарию с Италией.

В матче открытия Евро-2024 Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1. Зашли популярные у игроков ставки – победа фаворита с форой и тотал больше. Но Владимир Прокофьев умудрился дать два минусовых прогноза:

  • Ф1 (-1.5) по угловым в первом тайме — их вообще не было;
  • П1 всухую — у Шотландии xG 0.00 и 0 ударов в створ, Германия забила в свои.

В банке стало 96 000 фишек, двигаемся дальше.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.
Прогнозы Владимира на матч открытия Евро-2024:
Курс Евро. День первый: Германия начинает и выигрывает
Курс Евро. День первый: Германия начинает и выигрывает

СТАВКА №1

Матч: Испания – Хорватия.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.13.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 2260 фишек).

Сложный матч для прогноза. Считаю ставку на ТБ 2.5 с кэфом выше двойки валуйной.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пользу «верха» говорит статистика – тотал пробили в четырех из пяти прошлых очных встреч. «Низ» скатали только в финале Лиги наций, но решающий матч плей-офф – это всегда особая история и осторожный футбол.
На прошлом Евро Испания прошла Хорватию с сумасшедшим счетом 5:3 (3:3 в основное время), а в 2016-м «шашечные» выиграли 2:1.

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По ходу подготовки к текущему турниру обе сборные также выдали результативные встречи:

  • Испания – 3:3 с Бразилией, 5:0 с Андоррой, 5:1 с Северной Ирландией;
  • Хорватия – 4:2 с Египтом, 3:0 с Северной Македонией, 2:1 с Португалией.

Всё говорит в пользу «верха», а кэф обязывает проверить.

СТАВКА №2

Матчи: Венгрия – Швейцария и Италия – Албания.

Ставка: экспресс: Х2 за 1.30 и П1 за 1.39 с общим коэффициентом 1.80.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1600 фишек).

Классический попанский двойник. Швейцария – одна из самых стабильных сборных. Она вышла в плей-офф на ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также на Евро-2016 и Евро-2020.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Секрет успеха – стабильный костяк, прагматичный футбол и отсутствие провалов с середняками и аутсайдерами. На пяти указанных крупных турнирах Швейцария лишь трижды проиграла в группе – Франции, Италии и Бразилии.

В остальных случаях Джака и компания набирали как минимум одно очко, во что и верю сегодня в матче со скромной Венгрией за 1.30.

Албания – главный претендент на три поражения на Евро-2024. Ведь в соперниках Испания, Италия и Хорватия.

Гранды группы В обязаны побеждать аутсайдера и уже во внутренних разборках определять места внутри топ-3.

Коэффициент 1.39 на Италию не слишком высок, но экспрессом вместе с 1.30 даёт рабочий вариант в виде 1.80.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Спаллетти выиграла три из четырёх прошлых матчей, Италия одолела Албанию во всех четырех очных встречах, да и на прошлом Евро набрала в группе максимально возможные девять очков.

Итого: сделано две ставки на общую сумму в 4000 фишек, в банке осталось 92 000 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите комментарии:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
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