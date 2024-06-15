И попанский экспресс на Швейцарию с Италией.

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Курс Евро. День второй: валуй на матч Испания — Хорватия

В матче открытия Евро-2024 Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1. Зашли популярные у игроков ставки – победа фаворита с форой и тотал больше. Но Владимир Прокофьев умудрился дать два минусовых прогноза:

Ф1 (-1.5) по угловым в первом тайме — их вообще не было;

П1 всухую — у Шотландии xG 0.00 и 0 ударов в створ, Германия забила в свои.

В банке стало 96 000 фишек, двигаемся дальше.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Испания – Хорватия.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.13.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 2260 фишек).

Сложный матч для прогноза. Считаю ставку на ТБ 2.5 с кэфом выше двойки валуйной.

В пользу «верха» говорит статистика – тотал пробили в четырех из пяти прошлых очных встреч. «Низ» скатали только в финале Лиги наций, но решающий матч плей-офф – это всегда особая история и осторожный футбол.

На прошлом Евро Испания прошла Хорватию с сумасшедшим счетом 5:3 (3:3 в основное время), а в 2016-м «шашечные» выиграли 2:1.

По ходу подготовки к текущему турниру обе сборные также выдали результативные встречи:

Испания – 3:3 с Бразилией, 5:0 с Андоррой, 5:1 с Северной Ирландией;

Хорватия – 4:2 с Египтом, 3:0 с Северной Македонией, 2:1 с Португалией.

Всё говорит в пользу «верха», а кэф обязывает проверить.

СТАВКА №2

Матчи: Венгрия – Швейцария и Италия – Албания.

Ставка: экспресс: Х2 за 1.30 и П1 за 1.39 с общим коэффициентом 1.80.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1600 фишек).

Классический попанский двойник. Швейцария – одна из самых стабильных сборных. Она вышла в плей-офф на ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также на Евро-2016 и Евро-2020.

Секрет успеха – стабильный костяк, прагматичный футбол и отсутствие провалов с середняками и аутсайдерами. На пяти указанных крупных турнирах Швейцария лишь трижды проиграла в группе – Франции, Италии и Бразилии.

В остальных случаях Джака и компания набирали как минимум одно очко, во что и верю сегодня в матче со скромной Венгрией за 1.30.

Албания – главный претендент на три поражения на Евро-2024. Ведь в соперниках Испания, Италия и Хорватия.

Гранды группы В обязаны побеждать аутсайдера и уже во внутренних разборках определять места внутри топ-3.

Коэффициент 1.39 на Италию не слишком высок, но экспрессом вместе с 1.30 даёт рабочий вариант в виде 1.80.

Команда Спаллетти выиграла три из четырёх прошлых матчей, Италия одолела Албанию во всех четырех очных встречах, да и на прошлом Евро набрала в группе максимально возможные девять очков.

Итого: сделано две ставки на общую сумму в 4000 фишек, в банке осталось 92 000 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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