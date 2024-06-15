Польша — Нидерланды. Благодаря отсутствию Левандовского шансы «оранжевых» вырастут вдвое

Травма лидера перечёркивает труды Пробежа по подготовке к Евро-2024. Без него шансов нет.

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «оранжевых»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.60. Успех поляков оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Польша — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.78. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды (16.06.2024)

Начинается Евро-2024. 16 июня состоятся три встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге померяются силами Польша и Нидерланды. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют.

Повреждение Левандовского — наиболее болезненный удар по сборной Польши. Ладно забивать некому, но нападающий «Барселоны» является безоговорочным лидером национальной команды. Без него бело-красные просто начинают сыпаться.

После того как Роберт покинул поле во встрече с турками, поляки утратили инициативу. Только благодаря Войцеху Щенсны и удаче они не проиграли. «Лунные звёзды» создали кучу моментов. Где-то их подвело завершение, а местами вратарь бело-красных был на высоте.

У Михала Пробежа осталось немало качественных игроков. У него есть экс-футболист «Динамо» Себастьян Шиманьски, полузащитник «Ромы» Никола Залевски, забивший в игре с турками победный гол на 90-й минуте. Однако к матчу 1-го тура группового этапа Евро-2024 бело-красные подходят в качестве андердога.

До недавнего времени Рональда Кумана хотелось только критиковать. Его подопечные регулярно проваливались в больших матчах и мало забивали аутсайдерам. У сборной Нидерландов не наблюдалось чётко поставленного командного футбола и хотя бы простой мысли.

Плюс у некоторых футболистов, в особенности у Мемфиса Депая, наблюдался спад. Лидер нападения сборной Нидерландов на клубном уровне провёл далеко не лучший сезон. За неимением лучших вариантов Куман всё же вызвал форварда в расположение национальной команды. И не прогадал.

В последних двух контрольных встречах «оранжевые» разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Депай забил в обоих матчах, а во встрече с исландцами ещё и записал на свой счёт красивую голевую передачу. Он выполнил классный обводящий заброс на Дониэлла Малена из глубины. Тот отлично обработал мяч и прошил вратаря соперника ударом в ближний угол.

Также в обоих матчах после подачи угловых забил Вирджил ван Дейк. Улучшение игры на стандартах — также успех Кумана. Нидерландцы начали показывать гораздо более зрелый и интересный футбол в нападении, но в то же время стали реже ошибаться в обороне.

Было бы интересно понаблюдать за соперничеством ван Дейка и Левандовского. Впрочем, даже если бы лидер сборной Польши не выбыл из-за травмы, нидерландцы были бы фаворитами встречи. Поставить на победу «оранжевых» всухую можно с коэффициентом 2.50.

Поляки не выиграли ни одной из семи последних очных встреч. Ничья при этом только одна. И это при том, что не во всех матчах у нидерландцев шла игра. В преддверии чемпионата Европы в Германии они очень здорово прибавили. Пусть не сразу, но Куман привнёс в сборную внутренний покой.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года

Сборная Польши несёт болезненные кадровые потери. Без Левандовского навязать борьбу Нидерландам будет очень сложно. У «оранжевых» преимущество в качестве состава, плюс они начали нащупывать свой футбол. Куман встал на путь исправления. У его подопечных начала появляться игровая «химия».

Ставка: Нидерланды победят и не пропустят за 2.50.