Словения — Дания. Хойлунд и Эриксен организуют штурм ворот Яна Облака

«Алая гвардия» готова к Евро-2024 и мощно сыграла в атаке в последних играх.

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Дания. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «алую гвардию»: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.77. Успех словенцев оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словения — Дания 16 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Словения — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют словенцы, сыграет коэффициент 1.69. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Дания (16.06.2024)

Стартовало главное футбольное событие — Евро-2024. Встреча 1-го тура группового этапа турнира Словения — Дания начнётся 16 июня в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Словения в последнее время прогрессирует. Улучшение уровня игры помогло сборной без излишней суеты и нервов добыть путёвку на Евро-2024. В квалификации «парни» потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

Отличительная черта Словении под управлением главного тренера Матьяжа Кека — жёсткая схема и чёткое выполнение требований наставника. Кроме этого, словенцы умело прессингуют, надёжно обороняются и верят в талант голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака вытаскивать сложные мячи.

Тем не менее в составе Словении практически нет звёзд. Выделяется, кроме Облака, лишь форвард Беньямин Шешко из «Лейпцига», да и знакомый российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Вот только этого мало для того, чтобы сдержать талантливую сборную Дании.

Провал на ЧМ-2022 стал отправной точкой для изменений в сборной Дании. Главный тренер Каспер Юльманн не стал резко менять принцип формирования состава и сохранил место в заявке на Евро-2024 большинству ветеранов. Он пересмотрел принципы подготовки и внёс небольшие коррективы в схему.

До сих пор определяют рисунок игры «алой гвардии» голкипер Каспер Шмейхель, защитник Симон Кьер и полузащитник Кристиан Эриксен. Им добавит движения и задора молодой талант «МЮ» Расмус Хойлунд, который провёл классный сезон.

Квалификацию на Евро-2024 датчане прошли хорошо. Они набрали 22 очка и заняли первое место в группы Н, опередив Словению по дополнительным показателям. Подкосили уверенность в стабильности Дании поражения в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2), но затем подопечные Каспера Юльманна хорошо провели товарищеские игры перед стартом ЧЕ-2024.

Дания одержала победы в матчах со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1). «Алая гвардия» порадовала болельщиков красивой игрой в атаке. Полузащита и линия нападения создали достаточно моментов, но в обороне были ошибки.

Главный тренер объяснил это экспериментами с составом и повышенными нагрузками при подготовке к турниру.

Интересно, что жеребьёвка свела в одну группу на Евро-2024 соперников по квалификации — Данию и Словению. Дома «алая гвардия» победила со счётом 2:1, а в Любляне встреча завершилась вничью — 1:1.

Главный козырь Словении — это отлаженный до мелочей оборонительный общекомандный механизм. Вот только с Данией ценность подобной схемы заметно снижается. «Алой гвардии» свойственны креатив в атаке и нестандартные ходы, которые обеспечивают звёзды Расмус Хойлунд и Кристиан Эриксен. Мы предлагаем сделать ставку на победу Дании и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Словения — Дания 16 июня 2024 года

Судя по последним товарищеским играм, Дания набрала хорошую форму перед стартом Евро-2024. Каспер Юльманн наверняка сделал выводы из провального ЧМ-2022, и второе фиаско не случится. Словения — это предсказуемая сборная, которая вряд ли сможет удивить. С учётом результатов последних очных встреч, мы предлагаем сделать ставку на победу Дании и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.

Ставка: победа Дании и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.