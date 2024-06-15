Сербия — Англия. Кейну и Беллингему придётся попотеть

Да, уже в матче 1-го тура. Влахович, Тадич и Митрович могут доставить «трём львам» большие неприятности.

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.48. Успех сербов оценён в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Сербия — Англия 16 июня 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Сербия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.80. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия (16.06.2024)

Начинается Евро-2024. 16 июня состоятся три встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Фельтинс-Арена» в встретятся Сербия и Англия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный арбитр — Даниэле Орсато.

Сборная Сербии выделяется на фоне остальных. Такой нестабильностью похвастаться могут немногие. «Белые орлы» способны навязать борьбу и победить очень сильного соперника, но могут уступить середняку или даже аутсайдеру. Проблема не в настрое и качестве игры, а в разбалансированности состава.

У Сербии именитое нападение. Вырисовываются две топовые атакующие связки — выступающие за «Ювентус» Филип Костич и Душан Влахович, а также два результативных ветерана — Душан Тадич и Александр Митрович. Последние друг для друга организовали 21 гол.

С результативностью у подопечных Драгана Стойковича проблемы возникают очень редко. Они не забили только в 1 из 16 последних матчей во всех официальных турнирах — во встрече с Бразилией (0:2). Сборная Сербии обладает креативным нападением, с очень хорошей реализацией.

Головная боль Стойковича — защита. При нём национальная команда очень редко вспоминает, что такое игра всухую. Преимущественно, во встречах с андердогами. Если в предстоящем матче сербы сыграют «на ноль» — это будет настоящее чудо.

У сборной Англии нападение ещё мощнее. Трудно кого-то выделять из числа невероятно техничных результативных форвардов, но Гарри Кейн и Джуд Беллингем — это два самых больших кошмара для любого соперника. На двоих в этом сезоне на клубном уровне и за сборную они забили 77 мячей.

Беллингем в преддверии Евро-2024 получил небольшой отпуск. Он подойдёт к турниру с полным запасом сил, в наилучшем тонусе. Кейн – тоже. Он оправился от повреждения спины и получил игровое время в двух товарищеских матчах. Правда, в последнем, с Исландией (0:1), нападающий «Баварии» результативными действиями не отметился.

«Три льва» выступили, откровенно говоря, беззубо. Болельщики даже не стали дожидаться окончания встречи. Они начали покидать стадион примерно за пять минут до финального свистка. Исландцы выявили ряд проблем в схеме и стратегии Гарета Саутгейта.

В очередной раз у сборной Англии обозначился ряд проблем оборонительного плана. Гарри Магуайр — это явно не лучший защитник мира, но на Евро-2024 он был бы железно основным. А без него центр защиты «львов» смотрится слишком хлипко.

Конечно, Англия — фаворит грядущего матча. Однако неуступчивые сербы вполне могут совершить сенсацию. Заключить пари на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Подопечным Саутгейта будет сложно обойтись без простых ошибок и привозов, учитывая проблемы в центре обороны.

История очных встреч насчитывает всего одну игру, которая ознаменовалась победой «трёх львов» со счётом 2:1. В этот раз может произойти наоборот. В отличие от англичан, «белые орлы» подходят к Евро-2024 в хорошем расположении духа. В последней контрольной встрече они разгромили Швецию (3:0).

Гарри Кейн поделился мнением, что подопечные Драгана Стойковича могут доставить его национальной команде большие проблемы, если не включиться должным образом. Настрой у лидера «трёх львов» правильный, но и сербы в этом плане не отстают. Им есть чем ответить.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Сербия — Англия 16 июня 2024 года

Обещается изобилие атак в обе стороны. Команды сумеют забить как минимум по одному голу. Мощность нападения у обеих сборных преобладает над крепостью и качеством игры в защите. Настрой у «белых орлов» и «трёх львов» боевой. Борьбы, интересных событий и моментов должно быть много. Без Магуайра верить в оборону англичан ещё тяжелее.

Ставка: обе забьют за 2.08.