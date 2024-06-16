Экспресс на Евро-2024: Польша и Словения в тупике, у Англии есть слабое место

Ну и жара на Евро-2024. Немцы открыли домашний турнир разгромной победой, а на второй день швейцарцы победили венгров и испанцы, можно сказать, деклассировали хорватов. Надеемся, что 16 июня будет не менее интересно. Представляем экспресс с коэффициентом 5.75 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Польша — Нидерланды

В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют. Ослабнут ли «белые орлы» без своего лидера? Несомненно.

В последних двух контрольных встречах «оранжевые» разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Депай забил в обоих матчах, а во встрече с исландцами ещё и записал на свой счёт красивую голевую передачу. Нидерландцы начали показывать гораздо более зрелый и интересный футбол в нападении, но в то же время стали реже ошибаться в обороне.

Сборная Польши несёт болезненные кадровые потери. Без Левандовского навязать борьбу Нидерландам будет очень сложно. У «оранжевых» преимущество в качестве состава, плюс они начали нащупывать свой футбол. Куман встал на путь исправления. У его подопечных появляется игровая «химия». Поставить на победу нидерландцев можно за 1.58.

Прогноз на матч Словения — Дания

Словения в последнее время прогрессирует. Улучшение уровня игры помогло сборной без излишней суеты и нервов добыть путёвку на Евро-2024. В квалификации «парни» потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2). Словенцы умело прессингуют, надёжно обороняются и верят в талант голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака вытаскивать сложные мячи. Он наверняка будет ключевой фигурой.

Квалификацию на Евро-2024 Дания прошла хорошо. Она набрала 22 очка и заняла первое место в группе Н, опередив Словению по дополнительным показателям. Подкосили уверенность в стабильности «алой гвардии» поражения в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2), но затем подопечные Каспера Юльманна одержали победы в играх со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).

Судя по последним товарищеским играм, Дания набрала хорошую форму перед стартом Евро-2024. Каспер Юльманн наверняка сделал выводы из провального ЧМ-2022, и второе фиаско не случится. Словения — это предсказуемая сборная, которая вряд ли сможет удивить. С учётом результатов последних очных встреч, мы предлагаем сделать ставку на победу Дании за 1.75.

Прогноз на матч Сербия — Англия

Сборная Сербии выделяется на фоне остальных. Такой нестабильностью похвастаться могут немногие. «Белые орлы» способны навязать борьбу и победить очень сильного соперника, но могут уступить середняку или даже аутсайдеру. Проблема не в настрое и качестве игры, а в разбалансированности состава. Головная боль Стойковича — защита. При нём национальная команда очень редко вспоминает, что такое игра всухую. Преимущественно во встречах с андердогами.

У сборной Англии классный состав. Трудно кого-то выделять из числа невероятно техничных и результативных футболистов атакующего звена, но Гарри Кейн и Джуд Беллингем — это два самых больших кошмара для любого соперника. На двоих в этом сезоне на клубном уровне и за сборную они забили 77 мячей. Беллингем в преддверии Евро-2024 получил небольшой отпуск. Он подойдёт к турниру с полным запасом сил, в наилучшем тонусе. Кейн – тоже.

Обещается изобилие атак в обе стороны. Команды сумеют забить как минимум по одному голу. Мощность нападения у обеих сборных преобладает над крепостью и качеством игры в защите. Настрой у «белых орлов» и «трёх львов» боевой. Борьбы, интересных событий и моментов должно быть много. Без Магуайра верить в оборону англичан ещё тяжелее. На «обе забьют» предлагают поставить за 2.08.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Нидерландов в матче с Польшей за 1.58.

Ставка 2: победа Дании в игре со Словенией за 1.75.

Ставка 3: обе забьют во встрече Сербия — Англия за 2.08.

Общий коэффициент: 1.58 Х 1.75 Х 2.08 = 5.75.