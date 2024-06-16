Румыния — Украина. Довбику и Мудрику улыбнётся удача

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.04. Успех румын оценён в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Румыния — Украина 17 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Румыния — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют румыны, сыграет коэффициент 1.55. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина (17.06.2024)

Стартовал Евро-2024. 17 июня состоятся три встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами Румыния и Украина. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Румыния завершила квалификацию на Евро-2024 без поражений. Для «трёхцветных» это уже очень большой успех. Уровень развития футбола в стране скромный. В мировом рейтинге сборная занимает только 46-е место.

У Румынии есть только парочка футболистов, выступающих за известные клубы. Среди них Раду Дрэгушин, играющий за «Тоттенхэм». Однако он является футболистом ротации. И не сказать, что защитник отличается надёжностью или обладает какими-то редкими навыками.

В составе «шпор» в сезоне-2023/2024 Дрэгушин провёл всего лишь девять неполных матчей. Несмотря на его старания, в этих встречах лилово-белые пропустили 12 мячей. Конечно, это не только вина Раду, и делать крайним его точно не стоит. Тем не менее показатель говорит о многом.

Квалификацию на Евро-2024 румыны прошли не только за счёт своей хорошей игры, но и благодаря невысокому уровню соперников. Из серьёзных испытаний была только не обладающая выдающейся стабильностью Швейцария. «Жёлтые» сыграли с ними вничью — 2:2 и победили дома — 1:0.

У сборной Украины оппозиция была куда серьёзнее. Ей досталась Англия и Италия. Соперники грозные, но что Сергею Реброву до трудностей? Благодаря его стараниям жёлто-синие подходят к Евро-2024 в одном из лучших состояний за последние пять лет.

В недавних товарищеских встречах украинцы сыграли вничью с Германией (0:0) и разгромили Молдавию (4:0). Было ещё, конечно, поражение в игре с Польшей (1:3), но это редкий случай, когда у жёлто-синих не пошла игра. К чемпионату Европы в Германии они подходят в собранном виде.

Сборная обогащена рядом лидеров, которые провели отменный сезон на клубном уровне. В числе таковых Андрей Лунин, ставший лучшим бомбардиром Примеры Артём Довбик, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Георгий Судаков.

Все они привнесли значительный вклад в победу в игре с Молдавией. Довбик забил мяч и отдал результативную передачу, Судаков отдал два голевых паса и забил гол, и Цыганков отличился один раз. А ведь у Реброва в подспорье есть ещё Михаил Мудрик, Руслан Малиновский и Александр Зинченко, которым нужно прибавлять.

Также Ребров не брезгует пользоваться богатым опытом Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко и Романа Яремчука. Состав у Украины собрался весьма добротный. И, как утверждает тренер, дополнительной мотивации его подопечным не требуется. Он отметил, что футболисты и так очень заряжены.

Поставить на победу украинцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Жёлто-синие не проиграли ни одной из трёх последних очных встреч. Два матча они выиграли в основное время, ещё в одном вырвали победу в серии послематчевых пенальти.

Сергей Ребров отметил, что у его команды большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. Тренер будет требовать с подопечных, чтобы на чемпионате Европы в Германии они продемонстрировали свой максимум. В матче 1-го тура у жёлто-синих не должно возникнуть серьёзных проблем.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Румыния — Украина 17 июня 2024 года

У сборной Румынии куда меньше ресурсов и ниже качество футбола. Возможно, она навяжет Украине борьбу, но зацепиться хотя бы за ничью вряд ли получится. Жёлто-синие хорошо подготовлены и настроены на турнир. Бо́льшая часть их лидеров пребывает в прекрасном тонусе.

Ставка: победа Украины за 2.04.