Курс Евро. День третий: Левандовски, прости

Польша проиграет, но и братья-сербы получат от Кейна с Беллингемом.

Второй игровой день Евро-2024 принёс нам два плюсовых прогноза. Сыграли экспресс Владимира Прокофьева из Х2 на Швейцарию и победы Италии, а также ординар на тотал больше 2.5 в матче Испания – Хорватия.

В банке стало 99 860 фишек, время выйти в плюс?

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Польша – Нидерланды и Словения – Дания.

Ставка: П2 за 1.55 и ИТМ1 (1) за 1.35 с общим коэффициентом 2.09.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 2180 фишек).

Польша провалила отбор на Евро и попала на турнир благодаря Лиге наций. В основной квалификации Левандовски с партнёрами пропустили вперёд Албанию и Чехию – далеко не грандов. Сам лидер польского нападения получил травму в товарищеской встрече и пропустит игру. Без Роберта фаворит матча стал ещё более очевидным.

У Нидерландов элитная по именам оборона, талантливое и вариативное нападение. Есть вопросы по средней линии, но и там ребята класснее поляков. Берем в экспресс чистую П2 за 1.55.

Словения и Дания играли в одной группе к отбору на Евро. Сборные выдали 1:1 в Любляне и 2:1 в Копенгагене. Беру индивидуальный тотал первой команды меньше 1 со скромным кэфом 1.35. Для экспресса сгодится.

Странный выбор с учётом очных матчей?

Во-первых, голы Словении во встречах с Данией стали статистической аномалией – xG 0.59 дома и 0.06 на выезде. На дистанции это скажется.

Во-вторых, страхуюсь возможным возвратом. Один гол видится максимумом для номинальных хозяев, большее Дания не позволит. Да и пора уже на этом Евро хоть кому-то вспомнить про оборону.

СТАВКА №2

Матч: Сербия – Англия.

Ставка: Ф2(-1.5) за 2.35.

Сумма: по 2000 фишек (возможная прибыль – 2700 фишек).

Англия – главный фаворит Евро, самая дорогая сборная по версии Transfermarkt и просто напичканная звёздами команда.

Саутгейта называют физруком, но именно он нашёл баланс и добился лучших результатов в современной истории Англии – полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.

С другой стороны, нестабильная Сербия с постаревшими и сдавшими лидерами, которые регулярно проваливаются на крупных турнирах за сборную.

Ф2(-1.5) с кэфом сильно за двойку прямо напрашивается. Могут смущать результаты Англии в товарищеских матчах, но в официальной встрече у фаворита будет совсем иной настрой.

Кейн, Фоден, Сака и Беллингем – это атака мечты, да и глубина состава сумасшедшая. Плюс на текущем Евро пока фавориты в основном побеждают с разницей больше гола. Верю в продолжение тренда и не удивлюсь разгрому сербов.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 95 860 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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