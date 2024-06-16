Бельгия — Словакия. У Лукаку и Тедеско иммунитет

«Красные дьяволы» не знают поражений 14 матчей кряду. Они уже забыли, как проигрывать.

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.50. Успех словаков оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Бельгия — Словакия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол словаков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия (17.06.2024)

Начинает набирать обороты Евро-2024. 17 июня состоятся три встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте померяются силами Бельгия и Словакия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Ещё по товарищеским матчам с Сербией (1:0) и Германией (3:2) после ЧМ-2022 стало понятно, что у «золотого» поколения сборной Бельгии всё же есть шансы выиграть медали. Доменико Тедеско оказался как раз тем тренером, который был нужен «красным дьяволам».

В отличие от Роберто Мартинеса, отчаянно старавшегося сплотить сборную Бельгии и угодить всем ведущим футболистам, Тедеско поступил консервативно. Экс-наставник московского «Спартака» нашёл общий язык с одним из лидеров национальной команды — Ромелу Лукаку, и выстроил игру через него.

В последних 10 встречах, с учётом товарищеских, Лукаку забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. За этот период времени «красные дьяволы» не потерпели ни одного поражения и только три раза сыграли вничью. Отсутствия Тибо Куртуа, с которым у Тедеско возник конфликт, никто и не заметил.

На Евро-2024 Тедеско голкипера не взял, обосновав своё решение плохим тонусом Куртуа после травмы. Не страшно. Заявка выглядит вполне конкурентоспособно. Техничных игроков очень много. Кевин Де Брёйне, Жереми Доку и Леандро Троссард будут регулярно создавать моменты для Ромелу Лукаку, а также забивать сами.

Надёжность в обороне поможет Тедеско обеспечить бывший опорный полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Опыт и индивидуальные качества хавбека не менее важны, чем результативность Лукаку. Ему есть чему научить перспективную молодёжь, которой у Бельгии в достатке.

У сборной Словакии резервов намного меньше. Многие с ностальгией вспоминают времена, когда за неё выступал Марек Гамшик. Футболисты такого калибра у «словацких соколов» появятся ещё не скоро, а может, даже больше не появятся никогда. У Франческо Кальцоны жёсткие ограничения.

К Евро-2024 словаки подходят с тремя лидерами — Мартином Дубравкой, Миланом Шкриньяром и Станиславом Лоботкой. Уровень всех остальных футболистов значительно ниже. Многие из них выступают за клубы из топ-5 лиг Европы, но в составе аутсайдеров.

Дубравка по ходу сезона набрал хорошую форму. Этому сопутствовала травма основного вратаря «Ньюкасла» Ника Поупа. У Лоботки всё совсем наоборот. Он начал получать гораздо больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, но сильно сбавил. В 38 играх в Серии А он не забил ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Вряд ли словаки бы сумели преодолеть квалификацию, попадись им в отборочном турнире соперники посильнее. Португальцам они дважды проиграли — 0:1 и 2:3. Роберто Мартинеса впечатлила игра подопечных Франческо Кальцоны. Он отметил, что тренер Словакии создал хорошо структурированную команду, с чётко выраженными идеями.

В плане дисциплины и организации к Словакии нет никаких претензий. Да и с самоотдачей у неё всё в порядке. Будь в составе поболее креативных и мастеровитых футболистов, был бы совсем другой разговор. «Золотое» поколение «красных дьяволов» подопечным Кальцоны точно не по зубам.

Поставить на победу бельгийцев и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Под руководством Тедеско «красные дьяволы» не проиграли ещё ни одного матча, хотя класс некоторых соперников был очень велик. Они не знают поражений уже 14 встреч кряду.

В очередной раз Ромелу Лукаку имеет все шансы порадовать результативностью. В последнем товарищеском матче с Люксембургом он оформил дубль. Воодушевление лучшего бомбардира национальной команды никак не закончится. Ему очень нравится работать с Доменико Тедеско.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года

Сборная Бельгии обладает устрашающей мощностью нападения. При Тедеско её жизнь заиграла новыми красками. «Красные дьяволы» нашли свой футбол и забыли, что значит поражения. Словакия не относится к числу явных андердогов, но разница в классе большая. По комплектации состава она заметно уступает.

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 1.5 мяча за 1.77.