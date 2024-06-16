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Сергей Павлович — Александр Волков, когда бой, во сколько начало, кто фаворит, коэффициенты и ставки

Сергей Павлович — Александр Волков. Чего ждать от боя лучших русских тяжеловесов в UFC?
Николай Павлов
Сергей Павлович — Александр Волков, дата боя
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Кто фаворит и когда состоится поединок?

В ночь на 23 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На ивенте Fight Night состоится поединок россиян – Александра Волкова и Сергея Павловича.

Дата и время боя Сергей Павлович — Александр Волков

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович - Александр Волков
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Александр Волков

Поединок Павлович — Волков пройдёт 23 июня и начнётся не ранее 00:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Павлович — Александр Волков 23 июня 2024 года

Эксперты считают фаворитом Павловича и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Волкова оценили в 2.68. Вероятность ничьей — 50.0. Аналитики считают, что бой затянется. Ставки на тотал больше 1.5 раунда принимают за 1.67, а на тотал меньше 1.5 раунда — за 2.13.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Сергей Павлович — Александр Волков

Официальную трансляцию поединка Павлович — Волков проведёт телеканал «Матч!».

Павлович приближается к титульному бою

32-летний Сергей Павлович недаром считается фаворитом боя. Он находится выше соперника в рейтинге дивизиона: Волков – пятый номер, а Павлович – третий. Удачный исход поединка поможет продвинуться к титульному бою.

Благодаря трудолюбию, прекрасным физическим данным и упрямому характеру Павлович добился отличных результатов. Мощные удары Сергея редко оставляли соперникам шансы на победу. Он уверенно использует свой главный козырь. Также стоит отметить, что россиянин хорош в партере. Павлович начинал с греко-римской борьбы, а после прохождения службы в армии изучил боевое самбо и рукопашный бой.

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Павлович – крайне быстрый тяжеловес. За счёт длины рук и стремительной реакции Сергей умеет нанести акцентированный удар и закончить схватку в свою пользу. Но не стоит отмахиваться от последнего неудачного боя с Томом Аспиналлом, который отправил россиянина в нокаут. Хотя после провала в поединке с Алистаром Оверимом россиянин выдал свою феноменальную серию из шести побед в первых раундах. На то, что Павлович выиграет у Волкова, предлагают коэффициент 1.45.

Есть ли шанс у Волкова?

Эксперты сразу определились с фаворитом, отдав предпочтение Павловичу. В свою очередь, Волкову придётся доказать, что он достойный соперник. На его победу дают коэффициент 2.68. Напомним, россиянин последний поединок провёл в сентябре 2023 года, эффектно задушив Тая Туивасу. Бой проходил давно, поэтому он вряд ли находится в идеальном тонусе.

Волков стремительно перезагружает свою карьеру. Поражения в боях с Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом заставили россиянина проделать серьёзнейшую работу над ошибками. В итоге он стал действовать очень агрессивно на первых минутах поединков и заметно улучшил работу в стойке. Тот же Туиваса почувствовал на себе прогресс Драго в разнообразных ударах.

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Александр дерётся в лучшей лиге мира уже восемь лет и делил клетку практически со всеми топовыми бойцами тяжёлого веса. Волков выиграл три последних поединка, причём все завершил досрочно. И победа над Павловичем вполне может подарить Волкову столь долгожданный шанс подраться за титул.

На что ставить?

Волков умеет держать соперника на расстоянии, задействуя удары ногами. Павловичу будет сложно пробиться к Александру и вступить в размен, поскольку у Драго есть несколько отработанных финтов и приёмов, с помощью которых он уходит и атакует провалившегося бойца.

Хотя в силе и мощи Павловича нет никаких сомнений, разносторонние навыки Александра помогут ему завершить бой в свою пользу. Нам представляется перспективной ставка на победу Александра Волкова с коэффициентом 2.68.

Ставка: победа Александра Волкова за 2.68.

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