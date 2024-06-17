Что ждёт Месси и Аргентину на Кубке Америки? Прогноз на группу A

Пока в Германии разгорается чемпионат Европы по футболу, хотим напомнить, что в мире есть и другие интересные соревнования. Например, на другой стороне земного шара готовятся к Кубку Америки. Прежде чем разобраться в ожиданиях букмекеров и сделать собственные прогнозы, познакомимся поближе с турниром.

Кубок Америки: где пройдёт, даты, когда финал

Кубок Америки — 2024 — 48-й розыгрыш футбольного турнира среди южноамериканских команд, который организует КОНМЕБОЛ. Начало запланировано на 21 июня, а финал должен состояться 15 июля. Изначально страной-хозяйкой должен был стать Эквадор, но из-за его отказа честь выпала США.

При этом, помимо 10 команд-участниц из Южной Америки, участие в турнире примут ещё шесть представителей КОНКАКАФ — из Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна. В итоге 16 сборных разделены на четыре группы, по четыре в каждой. И сегодня поговорим о группе А.

Лионель Месси затмит всех

В группу А попали сборные Канады, Перу и Чили. Но прежде всего она интересна наличием команды Аргентины, которая выиграла чемпионат мира в Катаре в 2022 году, а одним из героев стал Лионель Месси. Вот и на предстоящем Кубке Америки букмекеры ждут успешного выступления от аргентинцев.

Если аналитики считают «альбиселесте» фаворитом турнира в целом с коэффициентом 2.80 (около 36% вероятности), то представьте, какой коэффициент составляет на их победу в квартете. Не будем томить. Первое место оценивается коэффициентом 1.26 (79% вероятности), а простой выход из группы — коэффициентом 1.01 (99% вероятности).

Подвигов ждут и конкретно от Месси. Минимум три гола нападающего во всех возможных матчах Кубка Америки с учётом дополнительного времени доступны в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности. Однако что-то подсказывает, что игрок «Интера Майами» сумеет достичь отметки уже на групповом этапе.

Давила из ЦСКА вывезет в одиночку

Сборная Чили, по мнению аналитиков, имеет наибольшие шансы среди остальных участников на второе место в группе А. Событие оценивается коэффициентом 2.40 — это примерно 41% вероятности. А если чилийцы по итогам группового этапа наберут не менее четырёх очков, сыграет коэффициент 1.51 — 66% вероятности.

Однако состав у чилийской команды уже не такой мощный, как раньше. Артуро Видаль завершил карьеру в сборной, Клаудио Браво уже за 40 лет, а Алексис Санчес вот-вот покинет «Интер», где стал игроком ротации. Получается, что отдуваться за всех придётся Виктору Давиле из ЦСКА. Статистика у форварда неплохая, но удивить Аргентину вряд ли удастся.

Перу и Канада в аутсайдерах

Гораздо меньшего ждут букмекеры от сборных Перу и Канады. Шансы перуанской команды на выход из группы оцениваются коэффициентом 3.00, что эквивалентно 33% вероятности. Шансы канадцев на плей-офф оцениваются коэффициентом 3.50, что ещё менее вероятно. Претензии на третье место для обеих команд тоже соразмерны: 2.75 и 3.00 соответственно.

У таких ожиданий и предположений, разумеется, есть основания. Состав Перу менее известен, а тренер работает с футболистами не так долго. При этом старт отборочного турнира ЧМ-2026 они завалили, проиграв в четырёх из шести туров. Канада и вовсе будет дебютировать на Кубках Америки. У руля небезызвестный Джесси Марш, но за месяц-полтора работы даже ему подготовиться будет трудно.

Прогноз и ставка на группу А Кубка Америки — 2024 в США

На наш взгляд, стоит подумать над ставкой «сборная Аргентины пропустит меньше 1.5 гола». С одной стороны, выглядит довольно рискованно. С другой стороны, аргентинцы при Лионеле Скалони демонстрируют приличную игру в обороне. Показательно, что в 9 из 10 матчей в 2023 году они выиграли всухую, а за четыре игры в 2024 году пропустили лишь дважды.

Второй момент — прошлые очные встречи с данными соперниками. Например, сборная Перу последний раз забивала в ворота сборной Аргентины лишь в 2016 году. Сборная Чили, конечно, выглядит более конкурентно, но за 10 последних матчей с аргентинцами больше одного мяча затолкать не могла.

Сборная Канады — это загадка. Ждать от дебютантов можно чего угодно. Однако против канадцев говорят последние товарищеские матчи. 9 июня они сыграли в товарищеском матче со сборной Франции. Удалось удержать 0:0 на табло, но за 90 минут так и не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Заманчиво смотрится также вариант «сборная Аргентины забьёт больше 5.5 мяча». В 2024 году, судя по товарищеским играм, подопечные Лионеля Скалони хорошо реализуют свои шансы. 3:0 с Сальвадором, 3:1 с Коста-Рикой, 1:0 с Эквадором и 4:1 с Гватемалой тому подтверждения.

Конечно, на Копе-2024 соперники будут зубастее, мотивированнее и осторожнее. Однако в пользу большого тотала говорит и тот факт, что турнир пройдёт в США. Лионелю Месси, от которого, разумеется, ждут голов, не придётся перестраиваться и привыкать, ведь сейчас он играет за «Интер Майами» и находится в США.

Ставка 1: Аргентина пропустит меньше 1.5 мяча за 2.10.

Ставка 2: Аргентина забьёт больше 5.5 мяча за 1.72.